Más allá del Ozempic: el medicamento que cambió la forma de tratar la obesidad

Pero, ¿qué hay realmente detrás de este fenómeno médico? ¿Por qué este fármaco —cuyo principio activo es el semaglutide— se ha convertido en una verdadera revolución en el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2?

El Dr. Leonardo Sande, reconocido especialista en medicina interna y obesidad, lo explica con claridad: “El semaglutide actúa sobre varios mecanismos del cuerpo, ayudando a controlar el apetito y mejorando el metabolismo. Trabaja directamente sobre los centros cerebrales que regulan el hambre y la saciedad”.

En otras palabras, el medicamento reduce el apetito, mejora el control del azúcar en sangre y prolonga la sensación de saciedad, lo que facilita mantener una alimentación equilibrada y lograr un descenso de peso sostenible. Además, nuevos estudios muestran que puede tener efectos positivos sobre el corazón y otras funciones del organismo, lo que amplía su potencial más allá del ámbito estético.

Sin embargo, el Dr. Sande insiste en que no se trata de una “cura mágica”. “Es una gran herramienta, pero la obesidad sigue siendo una enfermedad compleja, multifactorial y progresiva. Ningún medicamento puede reemplazar los cambios de hábitos o el acompañamiento psicológico que son parte esencial del tratamiento”, explica.

El semaglutide se administra una vez por semana, y su uso está indicado principalmente en pacientes con obesidad o diabetes tipo 2, patologías que muchas veces se presentan juntas. “El beneficio es claro cuando hablamos de personas con exceso de peso y factores de riesgo asociados. Pero usarlo sin necesidad médica, solo por fines estéticos, implica asumir riesgos innecesarios”, advierte el médico.

Como todo tratamiento, puede presentar efectos secundarios, la mayoría leves y transitorios, como náuseas o constipación. “Son reacciones esperables y suelen mejorar con ajustes en la dosis”, aclara Sande. Las complicaciones graves son extremadamente raras, y las principales contraindicaciones se limitan a casos muy específicos, como pacientes con antecedentes de cáncer medular de tiroides.

Más allá del boom mediático, los especialistas coinciden en que estos medicamentos marcan un antes y un después en la medicina. Hasta hace poco, el salto entre el tratamiento no invasivo (dieta, ejercicio) y la cirugía bariátrica era enorme. Hoy, el semaglutide representa una opción intermedia eficaz y segura cuando se usa correctamente.

El gran desafío, concluye el Dr. Sande, “es no perder de vista que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere un abordaje integral. El semaglutide puede ser el impulso que muchos pacientes necesitaban para comenzar su cambio, pero el verdadero éxito está en mantenerlo en el tiempo, acompañados por un equipo médico y un estilo de vida saludable”.

En un contexto donde la obesidad crece a nivel mundial, este fármaco no solo promete una mejora física, sino también una nueva oportunidad para recuperar la salud. Porque más que un medicamento de moda, el semaglutide es, hoy, una de las herramientas más esperanzadoras de la medicina moderna.

Para obtener más información sobre el Dr. Leonardo Sande, su clínica y sus programas para combatir la obesidad, puede visitar su sitio web www.clinicasande.com.uy , llamar al teléfono (+598) 98 275 020 o escribir a [email protected]. También puede seguir al Dr. Sande en Instagram @drleonardosande para mantenerse al día con las últimas novedades y consejos sobre salud y bienestar.

por CONTENTNOTICIAS