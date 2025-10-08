Royal Class revoluciona la aviación privada en Argentina con su modelo de propiedad fraccionada

Con más de 30 años de trayectoria impecable, Royal Class se consolida como líder indiscutido en el mercado argentino de aviación privada, habiendo volado el equivalente a casi 100 vueltas al mundo sin incidentes y transportado a todos los presidentes democráticos del país. Ahora, su innovadora unidad de negocio, el FractionalOwnership, redefine el acceso a la aviación privada. “Este modelo refleja nuestro compromiso con la excelencia, ofreciendo una solución eficiente para disfrutar de los privilegios de una aeronave propia con una inversión menor”, afirma el Lic. en Administración de Empresas Sebastián González Cazón, CEO de Royal Class.

Noticias: ¿Cómo funciona el modelo de FractionalOwnership y en qué se diferencia de la compra tradicional de una aeronave?

Sebastián González Cazón: El FractionalOwnership es un sistema consolidado globalmente, pero en Argentina, la falta de propuestas específicas habría limitado su desarrollo. En Royal Class, identificamos esta oportunidad y decidimos liderar su implementación. Este modelo permite a los clientes adquirir una fracción de una aeronave, accediendo a los mismos beneficios que un único propietario, pero con una inversión significativamente menor. En un contexto donde la compra de una aeronave en un formato tradicional puede ser un desafío, especialmente por la falta de crédito, esta propuesta atrae a un nuevo público. En poco más de un año, hemos incorporado cuatro aeronaves bajo esta modalidad y estamos cerrando una ronda de inversión para sumar una quinta, consolidando el éxito de este modelo de negocio.

N: ¿Cuáles son los principales beneficios económicos y operativos de optar por la venta fraccionada?

S.G.C.: El principal beneficio es que los clientes acceden a los privilegios de una aeronave propia por una fracción del costo total. Además, si la aeronave adquirida no está disponible —por mantenimiento, uso por otro propietario o vuelos comerciales—, nuestro sistema garantiza el acceso a otra aeronave equivalente de la flota sin costo adicional. Esto asegura una experiencia de vuelo continua y eficiente, permitiendo a los clientes disfrutar de la aviación privada con una inversión optimizada y la calidad que caracteriza a Royal Class.

N: Con las cuatro aeronaves que ya operan bajo este modelo, ¿cómo aseguran la disponibilidad constante para los clientes, incluso en casos de mantenimiento o vuelos comerciales, y cómo esto impacta en la experiencia del usuario?

S.G.C.: Con cuatro aeronaves en el modelo de FractionalOwnership, garantizamos una disponibilidad prácticamente ininterrumpida. A diferencia de la propiedad tradicional, donde el mantenimiento programado puede limitar la disponibilidad, nuestro sistema asegura una alternativa lista para volar. Nuestro esquema de clearing de horas permite a los clientes elegir cualquier aeronave de nuestra flota que se ajuste a sus necesidades. Por ejemplo, un cliente con una fracción en una aeronave de 5 plazas puede optar por una de 8, 12 o hasta 19 pasajeros, según el tipo de operación que mejor se adapte a su viaje. Esta versatilidad, mejora significativamente la experiencia del usuario, posicionando a nuestro modelo como una de las opciones más competitivas del mercado.

N: ¿Qué estrategias o innovaciones está implementando su empresa para seguir expandiendo esta unidad de negocio, especialmente en términos de incorporar nuevas aeronaves o mejorar la experiencia del cliente en la modalidad fraccionada?

S.G.C.: Nuestra estrategia se centra en ampliar la flota para ofrecer una mayor variedad de aeronaves que respondan a las necesidades de nuestros clientes e inversores. Incorporar nuevas aeronaves genera economías de escala que optimizan costos y refuerzan nuestro liderazgo en el mercado. Además, estamos enfocados en perfeccionar la experiencia del cliente mediante servicios personalizados y procesos operativos más eficientes, asegurando que el FractionalOwnership sea cada vez más atractivo y funcional.

N: ¿Podrías compartir algún ejemplo real de clientes que han optado por este modelo, y cómo ha mejorado su operación en comparación con alternativas tradicionales?

S.G.C.: Un ejemplo destacado es el de un cliente con una fracción en un turbohélice, aeronave ideal para aterrizar en pistas no pavimentadas para la recorrida de sus campos. Para viajes a destinos más lejanos o pistas pavimentadas, a partir de este modelo suele preferir un jet de nuestra flota, más rápido y silencioso. Otro caso es el de un cliente con fracción en una aeronave de gran porte, perfectas para vuelos de largo alcance, pero que eligen aeronaves más pequeñas para trayectos cortos, como a Punta del Este, aumentando la eficiencia según el tipo de operación. En ambos casos, nuestro sistema permite alternar aeronaves según las necesidades, mientras las de mayor porte generan ingresos en vuelos comerciales a destinos como Estados Unidos o Europa, optimizando la inversión y mejorando la eficiencia operativa frente a la propiedad tradicional.

