Laura Muñoz Propiedades: una propuesta joven con experiencia y visión de futuro

Laura Muñoz, ¿cómo fueron los inicios de su inmobiliaria?

La idea de crear la empresa surgió a fines de 2020, en un contexto marcado por cambios tras la pandemia. Con más de catorce años de experiencia como abogada, decidí dar un giro en mi carrera y estudiar para Corredor Público Inmobiliario, título que obtuve en julio de 2023. En febrero de 2024 recibí la matrícula en el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Capital Federal y comencé a dar forma al proyecto.

En la actualidad me ocupo personalmente de cada aspecto de la inmobiliaria: atender consultas, coordinar visitas, firmar contratos y gestionar alquileres. Para las redes sociales confío en una persona de confianza que diseña la imagen de marca y el contenido digital. En el corto plazo planeo sumar más colaboradores para continuar creciendo con el mismo compromiso: brindar un servicio cercano, transparente y profesional.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En Laura Muñoz Propiedades buscamos que el proceso de encontrar un hogar sea emocionante y sencillo. Ofrecemos:

Tasaciones profesionales para determinar el valor real de una propiedad.

Gestión de sucesiones, respaldada en nuestra experiencia jurídica.

Venta de departamentos en pozo, con asesoramiento integral.

Venta de casas, departamentos, terrenos y locales.

Gestión completa de alquileres, desde la búsqueda hasta la firma de contratos.

Captación de propiedades para venta y alquiler, ayudando a posicionar inmuebles y garantizar rentabilidad.

¿Qué proyectos tienen por delante?

Nuestro objetivo es crecer de manera sostenida y consolidar presencia en el mercado. Planeamos fortalecer la red de colegas y clientes; expandirnos desde Villa Lugano y Villa Riachuelo hacia otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires; matricularnos en la Provincia de Buenos Aires para ampliar nuestro alcance; y abrir el primer local a la calle entre 2026 y 2027.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

En un mercado con múltiples propuestas, nuestra inmobiliaria aporta frescura y cercanía al ser una empresa joven; una visión integral que combina el conocimiento jurídico con la pasión inmobiliaria; transparencia y confianza para construir relaciones duraderas; e innovación en la forma de comunicar y acompañar a cada cliente.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Al inicio confié sobre todo en carteles en obras y en Instagram. Con el tiempo comprendí que la publicidad digital requiere estrategia y planificación. Hoy sé que es clave analizar previamente las opciones y destinar recursos de manera ordenada. También aprendí que este camino se recorre día a día, enfrentando desafíos y transformando cada experiencia en una oportunidad de crecimiento.

Datos de contacto:

Contacto: 1158005061

Mail: [email protected]

Instagram: @lauramunoz.prop

Web: https://lauramunozprop.wixsite.com/lauramunozprop

por CONTENTNOTICIAS