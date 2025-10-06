Monday 6 de October, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

ESPACIO NO EDITORIAL | Hoy 08:34

Azucena Ocampos creadora de VAL-ROU Perfumes

Innovando, trabajando y posicionando a la marca como una de las referentes del país, nos trae la solución para todos los que amamos los fragancias; los perfumes son una parte esencial de nuestra rutina diaria, ya que nos ayudan a expresar nuestra personalidad y dejar una impresión duradera en los demás.

VAL-ROU | Foto:CONTENTNOTICIAS
VAL-ROU | Foto:CONTENTNOTICIAS

Pero, ¿qué pasa si pudieras llevar tu fragancia favorita con vos de una manera única y elegante? Los perfumes en forma de cartera son la respuesta a esta pregunta.

Estos innovadores productos combinan la funcionalidad de una cartera con la deliciosa fragancia de un perfume, creando así una experiencia única para los amantes de la moda y la belleza.

VAL-ROU Perfumes ha creado PETIT de 30cc, en todas sus fragancias

Confiance Femme-Liberté Femme-La Vie Femme-Confiance Homme-La Passion Femme

Azucena nos comenta que son los productos mas vendidos de la marca, “creo por su versatilidad, comodidad permitiéndonos estar impecables y ser recordadas siempre” 

 

VAL-ROU Perfumes

 

El nombre me sugirió mi Diseñador, Petit en francés es pequeño, chico, la verdad quedaba perfecto (asegura Azucena)

También hemos incorporado a pedido de clientes, amigos, empresarios la posibilidad de tener “Tu Petit personalizado”, que significa esto?, querés ser única con los souvenirs en un evento, fiesta?,  bueno nosotros te hacemos magico ese momento... nos encargamos de todo! 

Bethel Business & Technology Solutions
Leé también
“Del caos al método: la lección más valiosa que me dejó emprender”

Queremos que VAL-ROU esté en cada momento importante de tu vida.

Datos de contacto: 

*TIENDA ONLINE: valrouperfum.empretienda.com.ar

*E-MAIL: [email protected]

*INSTAGRAM: valrouperfumes

*FACEBOOK: valrouperfum

por contentnoticias

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Espacio no editorial"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil