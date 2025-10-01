Aerodyca presentará sus desarrollos en CTID2025

En ese marco, Aerodyca tendrá un rol protagónico con la presentación de cuatro aeronaves no tripuladas que reflejan el camino recorrido en más de dos décadas de investigación y producción: el UAV Chimango 650, el Tehuelche 320 C, el Ala Volante 3.0 VTOL y el nuevo Hornero 200 VTOL.

Cada uno de estos modelos responde a necesidades específicas de vigilancia, entrenamiento, logística y aplicaciones duales que abarcan desde la seguridad hasta el monitoreo ambiental. El Chimango 650 se destaca por su mayor autonomía y capacidad de carga útil, pensado para misiones de largo alcance. El Tehuelche 320 C, es ideal para entrenamiento y observación táctica. El Ala Volante 3.0 VTOL introduce un diseño innovador que combina eficiencia aerodinámica con la versatilidad del despegue y aterrizaje vertical. Y el Hornero 200 VTOL, en etapa de lanzamiento, se perfila como la apuesta más reciente de la compañía, con un enfoque en modularidad y operación simple en distintos entornos.

La participación en CTID2025 será también una vidriera institucional. Aerodyca no solo exhibirá prototipos y demostraciones, sino que consolidará su posición dentro de la agenda de innovación nacional, reforzando el compromiso con la soberanía tecnológica y la producción local de soluciones avanzadas.

El congreso, que además incluirá la 1ª Exposición de Empresas de Defensa, se perfila como un punto de encuentro estratégico entre la industria, la academia y el Estado. Para Aerodyca, estar allí significa abrir nuevas puertas para alianzas, pruebas conjuntas y transferencia tecnológica, en un momento donde la demanda de sistemas autónomos crece en múltiples ámbitos.

Con una propuesta que combina tradición, innovación y visión de futuro, la compañía marplatense buscará en CTID2025 no solo mostrar lo que ya ha logrado, sino también proyectar hacia dónde quiere llegar: un liderazgo nacional en el diseño y fabricación de UAVs que integren eficiencia, simplicidad operativa y aplicaciones reales en defensa y en el sector civil.

Sitio Web: www.aerodyca.com.ar

Redes: @aerodyca

Contacto : 223 5279 399

[email protected]

por CONTENTNOTICIAS