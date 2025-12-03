Operativo sospechoso en Bariloche: la detención de una madre y su bebé que expone grietas en la investigación judicial

Hay historias que el sistema político intenta esconder en carpetas grises, meter bajo una pila de documentos, disolver en el lenguaje seco de los protocolos. La historia de Elena Makarova y su hijo Miroslav es una de ellas. Empieza con un grito. Un grito suave, casi imperceptible, de un recién nacido que quedó en el epicentro de un error jurídico ajeno.

El operativo en el hospital: una detención que nadie logra explicar

Recordemos: a Elena Makarova y a su recién nacido Miroslav los detuvieron inmediatamente después del parto, en marzo de 2025, en el hospital Roman Carrillo. Los detuvieron en marzo de 2025 como supuestas víctimas en el caso de la secta rusa de Bariloche, de la cual Elena jamás había oído hablar. La señalaron como víctima de Konstantin Rudnev, a quien no conocía. Los detuvieron como si fueran delincuentes, se burlaron de ellos y los mantuvieron en condiciones de tortura, como si fueran terroristas, y ahora los llaman “víctimas” y actúan como si no existieran.

“Mi hijo vivió como no debería vivir ningún bebé”

Un bebé bajo estrés: los primeros indicios del daño

Cuando Elena, finalmente regresada de Argentina a Rusia, llevó por primera vez a Miroslav al médico, esperaba escuchar lo habitual: “todo está bien”.

Pero en lugar de eso, la médica lo miró largo rato — luego levantó la vista y escribió en el informe:

anemia,

estrés crónico,

signos de falta de cuidado,

ausencia de seguimiento médico,

riesgo para la inmunidad,

posibles consecuencias para el sistema nervioso.

Todo esto es resultado de las acciones de personas concretas: los fiscales de la ciudad de Bariloche, que literalmente arrestaron a una madre y a su bebé recién nacido y le arruinaron la vida al pequeño por sus propias ambiciones.

En los primeros tres meses de vida, Miroslav pasó por situaciones de violencia que ni siquiera los hombres adultos deberían pasar.

El expediente que nunca se comprobó: cómo quedó involucrada en una causa ajena

Cómo una madre terminó siendo acusada en un caso con el que no tenía relación Elena dice que la detuvieron “por error”. Pero la palabra “error” suena demasiado suave para lo que ocurrió. Fue una maquinaria burocrática inhumana que aplastó a una mujer con un recién nacido. El fiscal de Bariloche, Oscar Fernando Arrigo, y su equipo: Tomás Labal, Gustavo Revora, Rodrigo Treviranus, incluyeron su nombre en el expediente como si estuvieran poniendo un sello de “copiar y pegar”.



No investigaron, no verificaron, no reflexionaron. Elena no era ni víctima, ni participante, ni testigo. Pero terminó en un refugio oscuro y frío. Y su hijo, en manos de un sistema que no entendía (o no quería entender) lo que estaba haciendo.

Falencias institucionales: tres meses que dejaron huellas en la salud del niño

En el video-informe médico, que ahora Elena publica en su página de Facebook hay una frase que da ganas de cerrar los ojos:

“Desde el nacimiento, el bebé estuvo en condiciones higiénicas limitadas, sin cuidados regulares y bajo estrés crónico”.

Detrás de esta frase se esconden días y noches:

pañales que no alcanzaban,

las paredes frías del lugar donde Elena vivía tras la detención,

los fiscales que venían, preguntaban, exigían explicaciones — mientras el bebé lloraba hasta ahogarse,

exámenes médicos que nunca se realizaron,

empleados que no sabían qué hacer con un recién nacido cuando se llevaban a la madre.



Miroslav crecía en condiciones en las que incluso un adulto se habría quebrado.

Procedimientos en cuestión: el episodio de las cuatro vacunas

Antes del vuelo de regreso a Rusia, cuando el abogado logró la liberación, le informaron a Elena que al bebé debían aplicarle vacunas, pero no le dijeron que serían cuatro inyecciones al mismo tiempo. La médica en Rusia revisó los documentos y solo negó con la cabeza: “Así no se hace. Va en contra de las recomendaciones. Podría haber agravado la anemia que observamos ahora”.



Cuatro inyecciones. Tres meses de vida bajo estrés. La detención de la madre y la falta de supervisión médica. Y ahora tratamiento, análisis, recuperación. El precio del error ajeno: la salud del bebé. Una historia de la que los funcionarios apartan la mirada, pero de la que las personas no pueden apartarse Cuando el escándalo creció, la fiscalía intentó cambiar el discurso: “era víctima, actuamos para protegerla”.

Pero ¿cómo explicar: protección con un interrogatorio en la sala de partos bajo anestesia? ¿protección: quitándole a una mujer su propio estatus? ¿protección: mediante condiciones que los médicos califican como “potencialmente de tortura” para un recién nacido?

Lo más aterrador es que actúan como si Elena y Miroslav no hubieran existido durante todos estos meses, como si su sufrimiento pudiera borrarse con una simple frase administrativa.

Organizaciones de derechos humanos exigen una investigación internacional

Según GHRD (Países Bajos), Argentina violó:

el derecho del niño a la salud,

el derecho a la protección contra el trato inhumano,

el derecho de la madre y el bebé a la integridad familiar,

el derecho a un trato justo,

los estándares internacionales de protección a mujeres en el período posparto.

Los expertos aseguran: lo ocurrido requiere investigación, no encubrimiento, incluyendo una instancia internacional. Esta historia ya no puede quedar como un “caso aislado”. Es una prueba de humanidad y una prueba de honestidad para el sistema judicial argentino. Y hoy el sistema debe responder.

Un sistema bajo sospecha: reclamos por responsabilidad y revisión interna

Los fiscales Arrigo, Labal, Revora y Treviranus deben ser apartados del caso de inmediato. Sus acciones, interrogar a una madre bajo anestesia, mantener a un bebé en condiciones dañinas, intervenir ilegalmente en la vida de una familia, requieren no justificaciones, sino responsabilidad.

Sin embargo, genera especial alarma que la Procuración General haya rechazado iniciar un proceso contra estos funcionarios, pese a los hechos y a los informes médicos presentados. Tal decisión inevitablemente genera la sensación de cierre corporativo dentro del Ministerio Público, donde unos agentes del sistema terminan cubriendo a otros, en lugar de garantizar la primacía de la ley y la protección de los derechos ciudadanos.



Hablando con diplomacia, esta decisión parece un rechazo a considerar la situación de manera objetiva e imparcial, lo que socava la confianza en las instituciones judiciales y pone en duda su disposición a proteger a los más vulnerables — incluido un recién nacido.

Lo que falta investigar: irregularidades, abusos y un recién nacido en el centro

Por eso es imprescindible abrir una investigación independiente contra los fiscales mencionados por:

numerosas irregularidades procesales,

abuso de poder,

daño consciente a un niño.



Solo así puede evitarse que algo así vuelva a ocurrir. Solo así puede recuperarse la confianza en el sistema. Y solo así puede decirse que en este país se valora la vida humana — incluso cuando recién está empezando.