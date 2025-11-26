Este espacio, ahora desde un punto de vista de Mentora y Coach Consciente, será puesto al servicio para todos aquellos que deseen ser motivados e inspirados a reflexionar distinto, a aceptar salir de la zona de confort y vivir nuevas experiencias, conectar desde lo profundo, liberar y soltar pensamientos y emociones que ya no sumen, y comenzar a Alinear, Renovar y Reprogramar viejos patrones y creencias, logrando así alcanzar un bienestar sincero, paz interior, felicidad y como consecuencia vivir una vida plena.



"Con el diario del lunes" todos podemos ser mejores, encontrar ese “máximo potencial" que está dentro nuestro, despertarlo, estimularlo y ponerlo en marcha para comenzar a disfrutar y focalizar en lo que realmente vale la pena.



Luego de 48 años viviendo en automático, a finales del 2024, después de trabajar 20 años en Consumo Masivo, y 32 años en compañías en relación de dependencia, la vida me tocó a la puerta y me dijo... “comenzá a vivir de verdad...”.

A los 30 días de dejar de trabajar, un chequeo médico anual trajo a mi vida un "Cáncer"... Allí comenzó mi gran viaje de transformación, donde logré poner en práctica todas mis herramientas y habilidades guardadas durante tantos años de lectura, aprendizaje, desarrollo y crecimiento personal, conocimientos de Neurociencia y Actitud Mental Positiva.

Hoy, a un año de dicho diagnóstico pongo a disposición mi Método CLARK... donde acompaño a personas a transformar su mirada actual, para que logren todo lo que se propongan en su vida.

También contribuyó y comparto charlas como speaker, motivando a todos los que quieren alcanzar una vida plena. Y, por supuesto que no dejo de acompañar a empresas y organizaciones que deseen convertir a sus líderes en personas que sean referentes, que inspiren e impacten con consciencia.



Espero que este espacio, en los próximos meses, nos permita reflexionar juntos, temas simples pero poderosos para transformar nuestra mirada hacia el futuro, pero teniendo los pies bien enraizados en el presente.



No soy una Mentora más, soy una persona que aprendió, "Con el diario del lunes", muchas cosas que quizás puedan sumarte y ahorrarte tiempo de investigación y de “prueba y error”, en cuanto a toma de decisiones, actitud ante la vida, mejora en las relaciones y me atrevería a decir.... mejoras significativas en tu manera de ver y sentir el mundo que te rodea.



No te pierdas mi próxima columna, abrazo grande y nos vemos allí... donde los líderes dejan huellas.

Connie Clark

Instagram / Linkedin: Connieclarkliderazgo

