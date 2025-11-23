El mercado del conocimiento en IA: qué tienen en común quienes se adelantan

De ejecutar tareas a orquestar resultados

La irrupción de los modelos de lenguaje cambió las reglas del trabajo intelectual. Antes, el diferencial estaba en la ejecución operativa; hoy, ese valor se desplaza hacia el diseño de flujos y la supervisión. Es el paso del operador al “gerente de inferencia”: el profesional que sabe desglosar un problema complejo para que distintos agentes de IA lo resuelvan, conservando el rol de validar, corregir y decidir el resultado final.

Esta capacidad de gestión permite que un perfil fluido en IA logre objetivos que antes requerían equipos enteros, siempre que mantenga el criterio para auditar los riesgos del modelo.

Hábitos de la vanguardia: centauros y cyborgs

Los expertos describen una “frontera dentada” en la IA: tareas donde la herramienta es brillante y otras donde falla. Quienes lideran el cambio mapean esa frontera y alternan estrategias. Operan en modo “centauro” cuando dividen claramente la tarea entre humano y máquina, y en modo “cyborg” cuando co-crean el resultado paso a paso con la IA.

A esto se suma el hábito del “superusuario”: quienes integran un stack de herramientas conectadas (donde una reunión se transcribe, se resume y genera tareas automáticamente) ahorran entre 30 y 60 minutos diarios, una ventaja acumulativa enorme a fin de año.

Argentina como laboratorio de talento

La “fluidez en IA” es la nueva moneda de cambio: involucra conocer herramientas, y además, de saber orquestarlas para que mejoren tanto los resultados como las condiciones de trabajo. En AccelRH, consultora especializada en talento, esa lógica se traduce en el diseño de una solución de selección apoyada en sistemas multiagente: modelos que leen y ponderan grandes volúmenes de CVs, otros que verifican criterios y calidad, y un orquestador que devuelve shortlists comparables y guías para entrevistas humanas.

Lejos de reemplazar a las selectoras, el sistema libera tiempo de tareas repetitivas (búsquedas manuales, prefiltrado, ordenamiento) y permite concentrarse en lo que ninguna IA puede hacer sola: entrevistar, negociar, contener y acompañar decisiones complejas de contratación. En un país cuya economía del conocimiento exporta miles de millones de dólares al año, este tipo de soluciones muestra cómo el talento argentino puede usar la IA para ganar productividad sin perder humanidad en el proceso.

Quienes se adelantan en este mercado no compiten contra la máquina: diseñan mejores sistemas con ella. El desafío empresarial de 2025 no es solo “tener” IA, sino desarrollar la fluidez necesaria para que la tecnología mejore simultáneamente los márgenes del negocio y la calidad de vida de los equipos.

Contacto

por CONTENTNOTICIAS