Bajo el liderazgo de Cecilia Ribecco, Mendoza fue sede nacional del 19N y lanzó programa pionero de IA en español para emprendedoras

Mendoza fue sede nacional de la celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora (WED), en una jornada organizada por WEDO Argentina junto a la Dirección de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción provincial. El evento marcó un hito con dos novedades: la designación de la primera Embajadora WEDO Mendoza mediante proceso participativo y el lanzamiento del programa de inteligencia artificial en español de WEDO.

El Día de la Mujer Emprendedora es una iniciativa global que se celebra cada 19 de noviembre en más de 140 países desde 2014. En Argentina, el movimiento llegó en 2016 de la mano de Cecilia Ribecco, quien lo trajo como Embajadora País y lo consolidó con agenda federal. Su liderazgo la llevó a ocupar la presidencia global de las embajadoras WEDO en más de 144 países, posicionándola como una de las principales referentes latinoamericanas del movimiento.

Elección innovadora y nuevo liderazgo

Por primera vez en nuestro país, la designación de Embajadora WEDO se realizó mediante autopostulación abierta. Más de 50 emprendedoras mendocinas participaron en un proceso que combinó networking, preselección a través de un jurado compuesto por importantes referentes y de votación pública online.

Tras la evaluación, Paula Pía Ariet fue anunciada como Embajadora WEDO de Mendoza para 2026. Se conformó además el Comité Asesor de dicha provincia integrado por Elena Alonso, Patricia Soria, Analía Funes Peleitay, Carolina Fadrique y María José Urdaneta, equipo que impulsará actividades y alianzas durante todo el año próximo.

IA accesible para emprendedoras

Cecilia Ribecco presentó el programa de inteligencia artificial en español de WEDO, diseñado para que emprendedoras y empresarias incorporen IA de manera accesible y alineada con sus modelos de negocio.

El programa ofrece contenidos, herramientas y experiencias formativas pensadas especialmente para el contexto latinoamericano, transformando la tecnología en aliado concreto para crecer, tomar mejores decisiones y abrir nuevos mercados.

Alianzas estratégicas para el cambio

Ribecco destacó el trabajo articulado con la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, liderada por Andrea Nallim, y el apoyo del Ministerio de Producción de Mendoza. Subrayó que estas alianzas entre sector público, redes de emprendedoras y organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para sostener políticas de largo plazo que promuevan el liderazgo de las mujeres y el desarrollo productivo con perspectiva de género.

La celebración en Mendoza dejó en claro que el 19N no es solo una fecha, sino un punto de partida para multiplicar oportunidades. Con nueva embajadora, comité asesor comprometido y programa de IA en español, WEDO Argentina reafirma su misión: visibilizar, conectar y potenciar a las mujeres que emprenden y construyen futuro en todo el país.

