El poder de transformar la crisis en una oportunidad estratégica

Para muchos, el 2020 fue un año de freno. Para Giuli y Migue, fundadores de Miditt Digital, fue el momento de transformar la crisis en una oportunidad estratégica. Con una sólida experiencia individual previa en redes sociales, esta pareja decidió crear una estructura que diera respuesta a la urgencia digital de las marcas en ese momento tan delicado que atravesaba el mundo. Cinco años después, ese proyecto se consolidó como una agencia con impacto nacional.

La agencia superó rápidamente las expectativas, demostrando una notable capacidad de adaptación y crecimiento. Hoy, Miditt se destaca por su alcance: gestiona las estrategias de redes sociales de más de 30 marcas activas a lo largo y ancho del país, lo que subraya su profesionalismo y la confianza depositada por clientes de diversas industrias y rubros.

Estructura Profesional y Alcance

El éxito de esta agencia reside en su recurso humano y su geografía operativa. Cuenta con un equipo de más de 12 profesionales con perfiles especializados, desde creadores de contenido hasta diseñadores gráficos, filmmakers, etc. Esta estructura multidisciplinaria es clave para ofrecer soluciones 360°.

Entre sus servicios más solicitados encontramos:

La gestión de Redes Sociales completa, paquete de creación de contenido de video, Pauta Publicitaria en Meta Ads y Google Ads y, en este último tiempo, crearon un servicio llamado “Kit Emprendedor”, una versión económica de la gestión completa mucho más accesible para emprendedores, profesionales o empresas que recién se integran al ecosistema digital.

Si bien sus bases operativas se encuentran en las zonas estratégicas de Zárate, Campana y Palermo, en CABA, su servicio y cobertura no tiene límites, desdibujando las fronteras geográficas para llevar el expertise digital a cualquier punto de Argentina y el mundo.

¿Qué los diferencia en un mercado saturado?

Su visión de 360 grados. No solo, “subimos contenido”, nos sentamos con cada marca a entender sus objetivos y acompañarlos en este camino. “La gestión debe impactar directamente en la venta y la relación a largo plazo", explica Migue. Esta filosofía es la que impulsa día a día el crecimiento de Miditt Digital.

Una característica que los destaca es la combinación de la cercanía humana, sin dejar de lado la calidad del servicio y la profesionalidad. "Nuestra mayor ventaja es la experiencia personal de haber iniciado desde cero, lo que nos permite entender la necesidad real de cada marca y escalarla con la estructura de una agencia", comenta Giuli.

El valor agregado: educación y comunidad

El compromiso de Miditt va más allá de la gestión de plataformas digitales. Han creado un espacio de valor inestimable para la comunidad digital: el podcast llamado #MatesDigitales. En este espacio invitan a emprendedores y creadores de contenido a compartir sus vivencias, sus desafíos y cómo lograron adaptarse a la constante transformación de la era digital. El objetivo es claro: evidenciar cómo la adopción de estas herramientas impacta directamente en las ventas y en la calidad de la relación con el público.

Podés ver todos los episodios de Mates Digitales en su canal de YouTube, @MidittDigital.

"El podcast nació tomando unos mates y charlando, literalmente, nos motivaba mucho la idea de escuchar historias reales, ya que todo el tiempo estamos en contacto con clientes y emprendedores, pero esas charlas tan enriquecedoras e inspiradoras no quedaban registradas en ningún lado, ahí se nos ocurrió avanzar con un Podcast propio con esta temática” afirma Migue.

Proyección y diferenciación

¿Qué los diferencia? La experiencia práctica de sus fundadores combinada con la solidez de un equipo grande. La proyección de Miditt Digital para el mediano plazo se centra en la innovación constante y en consolidar su rol como formadores en el ecosistema digital.

Si tuvieran que empezar nuevamente, Giuli y Migue sólo harían una cosa distinta: implementar herramientas de automatización de manera más temprana, confirmando que la eficiencia es el motor del crecimiento.

Miditt Digital

Instagram: Midittdigital

YouTube: Midittdigital

TikTok: Midittdigital

Linkedin: Miditt Digital

WhatsApp: +54 3487 587814

por CONTENT NOTICIAS