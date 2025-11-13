Wednesday 19 de November, 2025
Fincas El Paraíso: Harinas a medida y acompañamiento para productores

Fincas El Paraíso continúa ampliando su propuesta agroecológica con el lanzamiento de su servicio a terceros, ofreciendo la posibilidad de producir harinas integrales para otros productores, emprendedores y marcas que buscan calidad, trazabilidad y sustentabilidad en cada grano.

Nuestro objetivo es que más proyectos puedan crecer con alimentos reales. Ponemos a disposición nuestra experiencia, nuestras harinas y un acompañamiento integral, desde la elección de semillas hasta el desarrollo del producto final.

Además, ofrecemos acompañamiento a productores, que quieran iniciar o mejorar su emprendimiento, con asesorías sobre producción agroecológica, biodinámica, cuidado del suelo y desarrollo de negocios sustentables.

Nuestras harinas nacen de trigo libre de transgénicos, sin agrotóxicos ni químicos de síntesis, cultivados en suelos vivos y molidos a piedra para conservar intactos los nutrientes y el sabor auténtico del grano. Cada harina que entregamos no solo es un ingrediente, es el resultado de un proceso consciente que respeta la tierra y brinda salud. Creemos que la calidad del alimento empieza en su origen, en armonía con la naturaleza.

Con esta propuesta, Fincas El Paraíso reafirma su compromiso de impulsar una red de producción responsable, generando alianzas que potencien el acceso a alimentos sanos en más rincones del país.

Contactanos:
www.fincaselparaiso.com.ar
[email protected]

+54 9 2392 60-3008
Instagram: @fincaselparaiso

 

