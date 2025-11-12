Romina Bentolila: Transformar los vínculos familiares para potenciar los negocios

Romina, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Me recibí con 25 años de abogada, especializada en Derecho Empresarial. Trabajé asesorando en temas contractuales, societarios y de salud. Pero di un giro cuando mi papá me convocó a trabajar en su empresa. Bah en realidad fue algo informal el llamado, me consultó por algo relacionado a mi profesión, me di cuenta que necesitaban ayuda, lo sentí, lo hablé en terapia y me quedé. ¿Y qué me motivó a tomar la decisión? Con su consulta entendí que una Pyme crece desordenadamente. La empresa crece en facturación pero la estructura no está preparada, cuesta hacer ese catch up de concientizar a la organización de que se necesita cambiar. Ayudar con esto me entusiasmo.

Siempre me resultó un desafío trabajar con la familia. Hace unos años soy coach y me sirvió muchísimo Incorporar el coaching como una herramienta muy poderosa de transformación

Por todo esto es que me convocó el mundo de la consultoría en empresas familiares, encontrando una vocación y un propósito allí.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Hoy estoy brindando un servicio de consultoría de empresas familiares. Cuando digo empresas familiares no distingo el tamaño de organización sino que la definición está dada por un negocio en el cual las cuotas partes, las acciones, las participaciones están mayoritariamente en cabeza de miembros de una o varias familias. El objetivo final de La consultoría es que los miembros de una familia empresaria puedan encontrar un orden, una estructura y un bienestar que les permita hacer crecer el negocio y/o fortalecer los vínculos familiares.

¿Cómo te proyectas de cara al mediano plazo?

Soy pro familia y pro negocio, en el mediano plazo proyecto haber podido impactar en las empresas en pos de generar vínculos sanos y negocios en crecimiento. Porque de cada 10 empresas familiares, solo 3 logran hacer una sucesión exitosa hacia la segunda generación y solo 1 de cada 10 a la tercera. Y esto no se debe a problemas del negocio sino a problemas familiares. Mi sueño es influir para cambiar ese número.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La diferencia que me marcan mis clientes radica en que al ser abogada, coach y miembro de una empresa familiar tengo herramientas técnicas, emocionales y vivenciales que ayudan a generar mayor entendimiento y posterior intervención en los temas.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 11 44110036

Instagram: @bentolilaromina

por CONTENTNOTICIAS