¿A qué llamamos bienestar animal?

La idea central, es que los animales deben vivir en condiciones que les permitan desarrollarse física y psicológicamente sin sufrimientos innecesarios.
Hay cinco principios fundamentales, del bienestar animal:
Formulados por el Farm Animal Welfare Council del Reino Unido, por el 1965 y son muy reconocidas estas libertades, como base ética y practica.
1.- libre de hambre y sed, acceso constante al agua fresca y una dieta adecuada.
2.-libre de incomodidad, ambiente apropiado, refugio, y zona de descanso confortable.-
3.- libre de dolor, lesión, o enfermedad, prevención o tratamiento rápido y adecuado.
4.- libre para expresar su comportamiento habitual y natural, espacio suficiente y compañía de su especie.
5.- libre de angustia y miedo, condiciones que eviten el estrés, o sufrimiento mental.
El Bienestar animal, en distintos ámbitos:
-Mascotas: implica buena alimentación, ejercicio, atención veterinaria, socialización y afecto.
-Animales de granja.
Condiciones adecuadas de alojamiento, transporte y sacrificio humanitario.
-Animales de laboratorio.
-Fauna Silvestre y Zoologicos.
-Habitat enriquecidos, conservación, y respeto por su comportamiento natural.
ENFOQUE MODERNO
Hoy se tiende a hablar no solo de ausencia de sufrimiento, sin también de presencia de bienestar positivo, es decir permitir que los animales experimenten placer, juego, confort, y vínculos sociales.
En Argentina, la ley 14.346 (1954), protege a los animales contra el maltrato y la crueldad, y muchas provincias o municipios suman ordenanzas especificas. Ademas, hay organismos y ONGs, que promueven practicas responsables.
