Costa Esmeralda y La Forestada Pueblo de Mar: Desarrollos comercializados por JPU Urruti que marcan tendencia

Costa Esmeralda, con más de 20 años de historia, codesarrollado por Eidico y JPU Urruti, se transformó en uno de los barrios privados más exitosos de la región. De sus 4.900 lotes, alrededor de 3.000 ya cuentan con casas terminadas o en obra, sumando también un complejo de 140 departamentos. Su propuesta se apoya en 2,4 km de playa propia con tres paradores, una cancha de golf de 27 hoyos, un área hípica, un sector deportivo completo y un centro comercial con oferta gastronómica y de servicios. La cercanía a Buenos Aires, sumada a la posibilidad de vivir el verano con la misma comodidad y seguridad de un barrio cerrado, lo convirtió en el destino favorito de familias, empresarios y figuras del deporte y el entretenimiento. Allí, el veraneo se disfruta en un entorno natural con actividades que van desde cabalgatas y deportes acuáticos hasta festivales de jazz y encuentros sociales en la playa. La Forestada, una nueva propuesta exclusiva entre el bosque y el mar desarrollada por INCO. Este barrio privado con salida directa al mar, con un bosque de más de 35 años, amplias avenidas de acceso y lotes con financiación de hasta tres años, se perfila como una opción exclusiva para quienes buscan asegurar su lugar en la Costa Atlántica. La posibilidad de elegir terrenos bien ubicados a valores iniciales competitivos y la confianza en un desarrollador con trayectoria convierten a La Forestada en una oportunidad única para combinar inversión y estilo de vida. Actualmente, la demanda de lotes es una opción atractiva con lotes de 1000 m² desde USD 45.000. Ofrece además el diferencial de la salida al mar y un plan de crecimiento pensado para quienes buscan tanto residencia de veraneo como inversión con proyección. Este verano esperan poder inaugurar su primera temporada de playa. “El mercado inmobiliario de playa sigue creciendo, impulsado por la búsqueda de naturaleza, seguridad y experiencias compartidas, por eso Costa Esmeralda y La Forestada representan una oportunidad única de combinar estilo de vida y proyección inmobiliaria un entorno natural irrepetible”, explica Jorge Urruti, fundador de JPU.
Datos de contacto: R11 - Km 380, Costa Esmeralda, Costa Atlántica; Mail: [email protected]; Teléfono: (011) 1136966341
por CONTENTNOTICIAS
