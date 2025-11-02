Tum Music: El poder del ritmo en equipo

Juan Ortiz, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Comencé a los 17 años estudiando percusión, luego hice mi carrera de músico profesional en la Universidad de Música Contemporánea. En la misma época en la que estudiaba música me di cuenta de mi interés por cómo funcionan los equipos de trabajo y decidí unir la música con el coaching. Empecé a trabajar con especialistas, y me formé también como coach. Esto me ayudó a entender el gran impacto que tienen la música y el coaching combinados: son herramientas poderosas para motivar a las personas y fortalecer a los grupos de trabajo.



¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Brindamos servicios de Team building, diseñados para fortalecer a los equipos de trabajo. Nos especializamos en usar una gran variedad de dinámicas musicales como herramienta principal. Estas actividades no solo son divertidas, sino que también son muy efectivas para desarrollar habilidades como: la comunicación efectiva, la escucha activa, la coordinación grupal, el liderazgo y más.

En esencia, usamos el poder de la música para potenciar el talento colectivo y mejorar la forma en que los equipos colaboran y funcionan



¿Qué proyectos tienen por delante?

Estamos con un crecimiento exponencial, en el mediano plazo nos vemos creciendo muy rápido. Este fuerte crecimiento nos obliga a innovar constantemente.

Queremos seguir creando actividades nuevas que se adapten perfectamente a lo que las empresas necesitan hoy. Nuestro objetivo es claro: ser el motor que mejore la calidad de vida y el ambiente de trabajo de los equipos, asegurando que las personas trabajen más a gusto y con mejor rendimiento.



¿Cuál es el mayor beneficio que generan las actividades?

El beneficio fundamental que aportan nuestras actividades, independientemente de si duran diez minutos o si se extienden a programas a largo plazo, es la consolidación de la mentalidad de equipo (o 'team building').

Si bien cada formato ofrece beneficios específicos —desde el rápido impulso de la energía grupal hasta el desarrollo profundo de habilidades de liderazgo— el mensaje central es inalterable y crucial: Solo cuando trabajamos juntos de manera efectiva podremos asegurar un crecimiento constante y alcanzar todas nuestras metas clave.



⁠¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo?

Lo que más nos entusiasma es ser testigos directos del impacto y la transformación que generamos. A menudo, vemos a participantes comenzar con cierta reserva o escepticismo, pero en cuestión de minutos, se produce un cambio notable. De repente, están disfrutando, colaborando de forma activa y superando límites que ni ellos mismos imaginaban.

Esa chispa de logro personal se irradia rápidamente, creando una sinergia increíble. Ver cómo se potencia la moral del equipo y cómo todos se contagian de un sentimiento de capacidad y éxito compartido es, sin duda, la mayor gratificación profesional para nosotros. Es la prueba de que nuestro trabajo va más allá de la actividad: fomenta el rendimiento y fortalece la cohesión del grupo

Datos de contacto:

Web: www.tum-music.com

Instagram: @tumproduce

Ph: +54 911 4066 7589

WhatsApp: +54 9 11 3453 2324

por CONTENTNOTICIAS