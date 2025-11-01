“Planificar el patrimonio es planificar la vida”

Dra. Perunetti, cuando se habla de planificación patrimonial, muchas personas piensan únicamente en bienes o herencias. ¿Qué significa planificar el patrimonio?

Planificar el patrimonio no se limita a hablar de bienes. Implica reflexionar sobre personas, vínculos y decisiones que definen una historia a corto y mediano plazo. En nuestro estudio acompañamos a familias y personas a ordenar su vida patrimonial y afectiva, combinando técnica jurídica, estrategia y conciencia emocional. Creemos que planificar no es un trámite, sino un acto de lucidez, responsabilidad y amor.

¿Cuáles son los servicios que brinda su estudio jurídico?

Nos especializamos en planificación patrimonial y sucesoria, y en el área de Derecho de Familia intervenimos en reclamos de cuotas alimentarias, régimen de comunicación y cuidado personal de hijos. Entendemos que detrás de cada decisión jurídica existe también una dimensión económica y patrimonial que debe ser cuidadosamente resguardada. No se trata solo de organizar los vínculos, sino de tomar decisiones conscientes que impactan en el equilibrio financiero y emocional del núcleo familiar. Por eso abordamos cada caso desde una mirada integral y preventiva, que protege tanto los lazos afectivos como el patrimonio que los sostiene.

Recientemente incorporaron un servicio destinado a empresas. ¿En qué consiste?

Hemos desarrollado un servicio de planificación patrimonial integral para empresas familiares y sociedades. Su propósito es acompañar los procesos de recambio generacional, transformando los cambios de etapa en oportunidades de crecimiento y continuidad. Diseñamos planes de sucesión para PYMES y sociedades, acompañamos el relevo generacional y creamos estrategias legales que aseguran la continuidad y la estabilidad de las organizaciones. Lo hacemos a través de un enfoque interdisciplinario, integrando las áreas jurídica, contable y notarial, con una visión 360° que permite alinear cada decisión legal con la realidad económica y operativa de quienes asesoramos.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mi enfoque se centra en la prevención, la planificación estratégica y la protección de los intereses patrimoniales y familiares. Buscamos anticipar posibles conflictos y diseñar soluciones jurídicas integrales que resguarden tanto los activos como la estabilidad de quienes asesoramos.

Nos proyectamos consolidando un ecosistema de acompañamiento jurídico premium y selectivo, orientado a brindar servicios altamente especializados. Seleccionamos cuidadosamente los casos con los que trabajamos, priorizando la profundidad del análisis, la efectividad de las estrategias y la excelencia en la ejecución.

Datos de contacto:

Instagram: andrea.perunetti.

Teléfono: +54 9 221 598 6555

