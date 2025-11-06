Thursday 6 de November, 2025
Berenice Tacoronte: 10 años de compromiso y liderazgo femenino en el mundo inmobiliario

Con una década al frente de Tacoronte Propiedades, celebra un recorrido marcado por la dedicación, la calidez humana y una visión moderna del negocio inmobiliario. Desde Puan, en el corazón del sudoeste bonaerense, transformó los desafíos de un mercado pequeño en una historia de crecimiento, confianza y profesionalismo.

Berenice, ¿cómo fueron tus comienzos en el rubro inmobiliario?
Mis comienzos fueron en noviembre del año 2015, un desafío enorme. El  mercado donde estamos radicados es limitado y no sabía si el público iba a adaptarse a la figura de una mujer joven en un ámbito tan tradicional. Tuve la fortuna de contar con personas maravillosas que hicieron posible este camino. Mi madre, el sentido del deber y el amor; mi hijo, la motivación más pura, mi impulso diario, la razón que da sentido a cada logro y a cada paso en este recorrido; mi hermana, mi mano derecha y hoy colega; y mi papá, un gran compañero, mi pilar fundamental.
Además, también tuve la oportunidad de contar con grandes personas como el Sr. Horacio Luis López, quien me acompañó en la gestión de la matrícula; la Sra. Mirta Prinsi, una mujer brillante, que me brindó un espacio; la Dra. Marta Anzoátegui, maestra de vocación y corazón, una guía constante; y la Sra. Silvia Perla Bousquet, quien confió plenamente  en mi labor, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, mi primer cliente. Ellos fueron el sostén de mis primeros pasos.

¿Qué distingue a Tacoronte Propiedades dentro del mercado actual?
Nos caracteriza un trato cálido y humano. Siempre buscamos que el cliente se sienta cómodo, tranquilo y seguro en todo el proceso. Nuestra forma de trabajar es prolija, con una fuerte vocación por la capacitación y la superación. Queremos que cada persona entienda perfectamente todo lo que estamos gestionando, porque detrás de cada operación hay sueños, proyectos de vida y emociones.
Hoy, después de diez años, logramos restaurar una antigua casona que combina ambientes sofisticados y cálidos, pensada especialmente para brindar el mejor servicio y experiencia a nuestros clientes.


¿Cómo ves el panorama del mercado inmobiliario actual?
Las escrituras aumentaron, las operaciones se multiplicaron y los créditos hipotecarios empiezan nuevamente a tener presencia. Es un momento de reactivación y optimismo, donde se nota que la gente vuelve a confiar en el ladrillo como una inversión sólida y segura. El panorama actual del mercado inmobiliario es muy positivo.

¿Qué representa para vos cumplir hoy 10 años al frente de tu inmobiliaria?
Una mezcla de emoción, orgullo y gratitud. Diez años significan compromiso, aprendizaje, trabajo, empatía…significa la visión del esfuerzo para construir algo duradero. Ser mujer en este rubro, tiene un valor especial: es demostrar que la sensibilidad, la intuición y la capacidad de escucha son también grandes herramientas profesionales.


¿En este ámbito, cuál es tu sueño o proyecto a futuro?
Mi gran sueño, es lograr desde la inmobiliaria llevar a distintos lugares del país, la belleza de nuestros paisajes, la paz que se respira en cada rincón, el potencial de nuestras tierras…compartirles todo lo que hace especial a mi querido PUAN.

Con la calidez de su trato y la fuerza de su vocación, Berenice Tacoronte demuestra que el liderazgo femenino también construye cimientos sólidos. Tacoronte Propiedades no solo celebra diez años de trayectoria, sino una década de confianza, evolución y amor por su querido Puan.

 

