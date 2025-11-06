Berenice Tacoronte: 10 años de compromiso y liderazgo femenino en el mundo inmobiliario

Berenice, ¿cómo fueron tus comienzos en el rubro inmobiliario?

Mis comienzos fueron en noviembre del año 2015, un desafío enorme. El mercado donde estamos radicados es limitado y no sabía si el público iba a adaptarse a la figura de una mujer joven en un ámbito tan tradicional. Tuve la fortuna de contar con personas maravillosas que hicieron posible este camino. Mi madre, el sentido del deber y el amor; mi hijo, la motivación más pura, mi impulso diario, la razón que da sentido a cada logro y a cada paso en este recorrido; mi hermana, mi mano derecha y hoy colega; y mi papá, un gran compañero, mi pilar fundamental.

Además, también tuve la oportunidad de contar con grandes personas como el Sr. Horacio Luis López, quien me acompañó en la gestión de la matrícula; la Sra. Mirta Prinsi, una mujer brillante, que me brindó un espacio; la Dra. Marta Anzoátegui, maestra de vocación y corazón, una guía constante; y la Sra. Silvia Perla Bousquet, quien confió plenamente en mi labor, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, mi primer cliente. Ellos fueron el sostén de mis primeros pasos.



¿Qué distingue a Tacoronte Propiedades dentro del mercado actual?

Nos caracteriza un trato cálido y humano. Siempre buscamos que el cliente se sienta cómodo, tranquilo y seguro en todo el proceso. Nuestra forma de trabajar es prolija, con una fuerte vocación por la capacitación y la superación. Queremos que cada persona entienda perfectamente todo lo que estamos gestionando, porque detrás de cada operación hay sueños, proyectos de vida y emociones.

Hoy, después de diez años, logramos restaurar una antigua casona que combina ambientes sofisticados y cálidos, pensada especialmente para brindar el mejor servicio y experiencia a nuestros clientes.



¿Cómo ves el panorama del mercado inmobiliario actual?

Las escrituras aumentaron, las operaciones se multiplicaron y los créditos hipotecarios empiezan nuevamente a tener presencia. Es un momento de reactivación y optimismo, donde se nota que la gente vuelve a confiar en el ladrillo como una inversión sólida y segura. El panorama actual del mercado inmobiliario es muy positivo.

¿Qué representa para vos cumplir hoy 10 años al frente de tu inmobiliaria?

Una mezcla de emoción, orgullo y gratitud. Diez años significan compromiso, aprendizaje, trabajo, empatía…significa la visión del esfuerzo para construir algo duradero. Ser mujer en este rubro, tiene un valor especial: es demostrar que la sensibilidad, la intuición y la capacidad de escucha son también grandes herramientas profesionales.



¿En este ámbito, cuál es tu sueño o proyecto a futuro?

Mi gran sueño, es lograr desde la inmobiliaria llevar a distintos lugares del país, la belleza de nuestros paisajes, la paz que se respira en cada rincón, el potencial de nuestras tierras…compartirles todo lo que hace especial a mi querido PUAN.

Con la calidez de su trato y la fuerza de su vocación, Berenice Tacoronte demuestra que el liderazgo femenino también construye cimientos sólidos. Tacoronte Propiedades no solo celebra diez años de trayectoria, sino una década de confianza, evolución y amor por su querido Puan.

Tacoronte Propiedades

WhatsApp 2923-565457/291-5109791

Intagram tacorontepropiedades

Facebook TACORONTE PROPIEDADES

por CONTENT NOTICIAS