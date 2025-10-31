Alianza estratégica entre Kavak y Grupo Randazzo

Grupo Randazzo, con más de 50 años de trayectoria en la industria automotriz argentina, anunció una alianza estratégica con Kavak, la compañía líder en compra y venta de autos usados en América Latina. El acuerdo se concreta con la apertura de una oficina en conjunto, en la localidad de Berazategui, donde ambas compañías ponen a disposición vehículos con un estándar de calidad premium y con hasta un año de garantía.
El nuevo espacio reúne más de 100 autos físicos exhibidos en el predio y más de 1000 unidades disponibles de manera virtual a través de las plataformas de ambas compañías. De esta manera, los clientes podrán acceder a una propuesta integral que combina la solidez, confianza y experiencia de Grupo Randazzo con la innovación digital de Kavak.
Leandro Peralta, Gerente General de Selección Randazzo y La Fábrica, subrayó la importancia de este paso: “Contamos con más de 50 años de trayectoria en la industria automotriz argentina, siendo referentes en zona sur como concesionarios oficiales de Chevrolet, Renault y Fiat. A ello se suman La Fábrica y Hertz, que amplían nuestro ecosistema automotriz a nivel nacional. Esta alianza con Kavak nos permite enriquecer nuestra propuesta de autos usados garantizados a 365 días, respaldada por la experiencia y confianza que siempre nos caracteriza”.
Peralta también destacó la experiencia integral que se brinda en Berazategui: “Ofrecemos asesoramiento personalizado, financiación adaptada a cada cliente y la posibilidad de entregar el usado en parte de pago para acceder a otro vehículo, todo dentro de un entorno de transparencia y seguridad”.
Desde Kavak, Gonzalo Meléndez, Gerente General de la compañía en Argentina, explicó: “Tenemos miles de usuarios de zona sur que por mes investigan opciones de compra en nuestra web, y esta alianza con Grupo Randazzo nos permite acercarles físicamente autos usados de calidad. A partir de ahora, en kavak.com tendremos una nueva oficina disponible en nuestra página web en la localidad de Berazategui, donde nuestros clientes podrán acceder a más de 100 autos físicos y alrededor de 1000 virtuales”.
Meléndez remarcó además el impacto de esta alianza: “Este acuerdo reafirma nuestra misión de hacer llegar una propuesta de valor a más gente. Queremos que cada vez más personas puedan comprar un auto usado de una forma rápida y simple”.
Con esta iniciativa, Grupo Randazzo reafirma su liderazgo en el mercado automotriz argentino, ampliando su propuesta de autos usados a través de Selección Randazzo y consolidando una red de servicios que incluye concesionarios oficiales, La Fábrica, Hertz y ahora la alianza con Kavak.
La apertura de esta oficina en Berazategui simboliza un nuevo hito para Grupo Randazzo, que continúa evolucionando desde sus raíces familiares hacia un grupo empresarial que combina tradición, confianza e innovación. A su vez, para Kavak representa la oportunidad de profundizar su presencia en zona sur y seguir acercando a más personas una experiencia de compra de autos usados rápida, simple y transparente.
