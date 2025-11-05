Tuesday 11 de November, 2025
Fungi Gesell: especialistas en hongos gourmet y adaptógenos

Alcia Susic y Daniel Edilio Marini son productores de hongos gourmet y adaptógenos. En Villa Gesell tienen un invernadero y un laboratorio desde donde día a día trabajan a pura pasión.

Fungi Gesell: especialistas en hongos gourmet y adaptógenos | Foto:CONTENT NOTICIAS
¿Cómo comenzaron con Fungi Gesell?
Comenzamos hace 18 años con la recolección de Hongos Boletales, los llamados popularmente de Pino y luego incorporamos el Lactarius Deliciosus, Robelion.
Al principio la deshidratación la hacíamos de forma artesanal, al sol. Con el paso del tiempo fuimos mejorando la técnica, construimos un deshidratador, de diseño propio, donde se controla la humedad, temperatura y ventilación que cada especie necesita, dándoles los sabores y colores que son únicos en el mercado.

Fungi Gesell: especialistas en hongos gourmet y adaptógenos

¿De qué manera se dio la expansión?
Hace 8 años comenzamos a producir otras especies de hongos Gourmet y Adaptógenos como suplemento alimentario.
En la actualidad tenemos más de 30 productos de Valor Agregado basado en hongos.

¿Cuáles son los productos que ofrecen?
En Hongos Gourmet: Shiitake, Siullius (pino), Edulis, Girgolas (4 estaciones), Lactarius, Auricularia, Enoki, Piopino, Poliota y por último, la Morilla Patagónica de recolección propia. También importamos la Tremella, porque por el momento no se puede reproducir.

Como Suplemento Alimentario producimos: Melena de León, Reiishi, Shiitake, Auricularia, Cola de Pavo, Cordyceps, Tremella (importada), Ashawandha (producción propia) y blend de Melena+Rhodiola.

Fungi Gesell: especialistas en hongos gourmet y adaptógenos

¿Qué destaca a Fungi Gesell?
Todos nuestros suplementos los realizamos en nuestro Laboratorio. Contamos con banco de Esporas para mantener las especies y mejorarlas.
Nos especializamos en el deshidratado controlado, la triple extracción y la cantidad de productos en valor agregado, por ejemplo la mermelada de hongos.
Y que seguimos investigando y trabajando día a día para acompañar en la búsqueda de una alimentación consciente, saludable y completa.

 

Fungi Gesell
IG: fungigesell
WhatsApp: +54 9 2255 52-8494
Presentes en:
Sabe la Tierra Cariló
Aldea Hippie Mar de las Pampas

 

 

 

 

