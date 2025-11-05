Fungi Gesell: especialistas en hongos gourmet y adaptógenos

¿Cómo comenzaron con Fungi Gesell?

Comenzamos hace 18 años con la recolección de Hongos Boletales, los llamados popularmente de Pino y luego incorporamos el Lactarius Deliciosus, Robelion.

Al principio la deshidratación la hacíamos de forma artesanal, al sol. Con el paso del tiempo fuimos mejorando la técnica, construimos un deshidratador, de diseño propio, donde se controla la humedad, temperatura y ventilación que cada especie necesita, dándoles los sabores y colores que son únicos en el mercado.

¿De qué manera se dio la expansión?

Hace 8 años comenzamos a producir otras especies de hongos Gourmet y Adaptógenos como suplemento alimentario.

En la actualidad tenemos más de 30 productos de Valor Agregado basado en hongos.

¿Cuáles son los productos que ofrecen?

En Hongos Gourmet: Shiitake, Siullius (pino), Edulis, Girgolas (4 estaciones), Lactarius, Auricularia, Enoki, Piopino, Poliota y por último, la Morilla Patagónica de recolección propia. También importamos la Tremella, porque por el momento no se puede reproducir.

Como Suplemento Alimentario producimos: Melena de León, Reiishi, Shiitake, Auricularia, Cola de Pavo, Cordyceps, Tremella (importada), Ashawandha (producción propia) y blend de Melena+Rhodiola.

¿Qué destaca a Fungi Gesell?

Todos nuestros suplementos los realizamos en nuestro Laboratorio. Contamos con banco de Esporas para mantener las especies y mejorarlas.

Nos especializamos en el deshidratado controlado, la triple extracción y la cantidad de productos en valor agregado, por ejemplo la mermelada de hongos.

Y que seguimos investigando y trabajando día a día para acompañar en la búsqueda de una alimentación consciente, saludable y completa.

Fungi Gesell

CONTENT NOTICIAS