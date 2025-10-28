El costo invisible del emprendedor conectado

El ecosistema emprendedor vive hoy una paradoja. Las redes sociales, diseñadas para visibilizar proyectos y generar oportunidades, se han convertido en una fuente de ansiedad y desconexión. Lo que comenzó como una herramienta de expansión se transformó en un laberinto de validación.

Martin Seligman advierte que la felicidad sostenible requiere cultivar el sentido y la autodeterminación. Cuando el foco del emprendedor se desplaza hacia el rendimiento digital, pierde conexión con su propósito real y, con ello, su capacidad de innovar.

Mario Alonso Puig explica que el cerebro bajo estrés prolongado no puede pensar con claridad ni tomar decisiones efectivas. Cada notificación desencadena un ciclo de cortisol y dopamina que condiciona nuestra atención. A largo plazo, esto deteriora la creatividad y la inteligencia emocional.

Marian Rojas-Estapé señala que el multitasking constante roba energía mental. “El cerebro no está diseñado para hacer varias cosas a la vez; necesita foco y descanso”, dice. Tony Robbins complementa este enfoque con su principio del statemanagement: el líder que no administra su energía pierde su poder de influencia.

Brian Tracy y los autores de Jugar para Ganar coinciden en que la estrategia no consiste en hacer más, sino en elegir mejor. El emprendedor del futuro deberá dominar una nueva habilidad: la desconexión consciente. No se trata de dejar las redes, sino de redefinir su rol como herramienta, no como identidad.

En tiempos donde la visibilidad se confunde con valor, volver a la esencia es un acto de inteligencia estratégica. El emprendedor que logra combinar presencia digital con presencia interna es quien realmente gana el juego del futuro.

El éxito sostenible no se mide en métricas, sino en equilibrio: quien cuida su mente, protege su negocio.

CAROLINA CELESTE DELFINO

Coach de Vida & Negocios

BeWell | Desarrollo Personal – Lifestyle - Negocios

BeWell | Servicios Profesionales - www.bewellserviciosprofesionales

BeWell Vision | Coaching Holístico Integral – https://bewellvision.com/

Email: ccdelfino@bewellserviciosprofesionales

IG: @carolinacelestedelfino

Cel: +541162699713

por CONTENT NOTICIAS