Equilibrio entre la vida laboral y personal: el desafío más importante de esta época

Para empezar… ¿quiénes están detrás de NexoPsico?

Somos la Licenciada Emilce Gauna, con especialización en área clínica, psicodiagnóstico y evaluación Neurocognitiva. Perito de oficio. La Licenciada Patricia Bodo, con especialización en psicodiagnóstico y área clínica y formación hospitalaria y la Licenciada Natalia Bilancieri, con especialización en Psicología Laboral, área clínica y formación hospitalaria.

¿Cómo surgió NexoPsico?

Nuestro presente profesional surgió a partir de una necesidad compartida: encontrar un punto medio (y saludable) entre las obligaciones y el disfrute personal.

Luego de recibirnos como Licenciadas en Psicología de la UBA transitamos durante varios años ámbitos laborales (públicos y privados) donde la exigencia y la falta de tiempo eran la norma. Ese ritmo nos llevó a preguntarnos si era posible trabajar de una forma más saludable y humana. La respuesta fue sí, y así surgió NexoPsico.

Esta búsqueda, junto con la experiencia de más de 10 años de atención clínica en consultorio, nos llevó a tener una mirada más amplia sobre la relación de las personas con sus empleos: comprendimos que el bienestar potencia la productividad.

Cuando una persona se siente a gusto y puede organizar sus tiempos de manera saludable, trabaja con mayor foco, compromiso y creatividad. Lo mismo sucede en los equipos: los entornos que priorizan la salud mental no solo reducen el desgaste, sino que aumentan la motivación y los resultados sostenibles en el tiempo.

¿De qué manera pueden ayudar a quienes recurren a ustedes?

Hoy en día nos enfocamos en generar espacios de acompañamiento tanto a personas como a equipos de trabajo para encontrar ese equilibrio. Creamos el programa “bienestar mental, éxito sostenible” pensado para que en un período corto de tiempo se pueda trabajar puntualmente esta problemática, brindando herramientas teóricas y prácticas para modificar la rutina.

Buscamos que NexoPsico sea un punto de referencia en salud mental y bienestar laboral, donde la psicología se acerque a la vida cotidiana y ayude a construir entornos más sanos y sostenibles.

¿Qué hace que NexoPsico sea una propuesta diferente?

Lo que nos diferencia es la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Promovemos el descanso, la organización y los límites como pilares del bienestar, y los aplicamos también en nuestra práctica profesional. Disfrutamos de nuestro trabajo mientras podemos viajar, tener espacios de ocio y realizar actividades que favorecen nuestra salud mental.

Sabemos que acompañar a otros implica, primero, sostener nuestro propio equilibrio. Por eso, trabajamos con una mirada personalizada confiando en los procesos y en el poder de los pequeños cambios sostenidos.

¿Qué les dejó el camino recorrido?

Aprendimos que el desarrollo profesional no solo implica proponerse desafíos, sino también disfrutar del camino.

Queremos que NexoPsico represente eso: una forma de entender el trabajo desde el compromiso y el crecimiento sostenido, sin dejar de lado el bienestar personal.

NexoPsico

WhatsApp: +54 9 11 5615-8104

IG: @nexopsico

Web:https://nexopsico.tiendup.com

por CONTENT NOTICIAS