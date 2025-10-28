Mamboretá: protección garantizada para los cultivos domésticos

Juelieta, contanos ¿cómo nace la empresa?

La historia de Mamboretá se remonta a más de seis décadas atrás, cuando su fundador -mi abuelo- recorría viveros vendiendo productos fitosanitarios a granel para una empresa que se dedicaba al mercado profesional.

En esas visitas fue recogiendo una inquietud que se repetía: tanto los viveristas, que tenían huertas familiares en sus casas, como sus propios clientes, necesitaban soluciones más seguras y prácticas para el cuidado de sus plantas en el ámbito doméstico. Así nació la idea de desarrollar una línea pensada especialmente para el hogar, con formulaciones seguras que acercaran la sanidad vegetal a la vida cotidiana de las familias.

¿Cuáles son los productos que comercializan?

Hoy Mamboretá ofrece una amplia gama de productos destinados al cuidado de las plantas en jardines y huertas hogareñas: fungicidas, insecticidas, herbicidas y fertilizantes, entre otros productos, tanto en su línea tradicional (Mamboretá) como en su línea ecológica (Bio Mamboretá).

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

A mediano plazo, nos proponemos fortalecer la presencia de la marca en un segmento que sentimos que se fue diluyendo: el de los millennials. Hoy tenemos gran reconocimiento tanto en los más jóvenes, que se acercan al mundo de las plantas con entusiasmo, como en generaciones más grandes, que ya nos conocen de toda la vida. Sin embargo, existe un rango intermedio donde la marca perdió fuerza, y queremos recuperarlo.

Otro de nuestros ejes es el crecimiento de la línea Bio, nuestra propuesta de productos ecológicos. Si bien todavía no representa una unidad de negocio rentable, creemos firmemente en su potencial. Nuestro desafío está en educar al consumidor final, mostrarle los beneficios de prevenir con soluciones bio y reducir así la necesidad de productos de la línea tradicional. Se trata de un cambio cultural que queremos acompañar y liderar.

¿Qué los diferencia?

En Mamboretá tenemos una premisa clara desde nuestros orígenes: dedicarnos exclusivamente al cultivo doméstico. Esa especialización nos permite entender en profundidad las necesidades de quienes cuidan sus plantas en casa, y acompañarlos de una manera cercana y personalizada.

Nuestra mirada está puesta en el usuario final. Por eso ofrecemos un servicio de asesoramiento directo: a través de redes sociales y WhatsApp, una persona real responde consultas, recibe fotos y videos de las plantas y brinda recomendaciones específicas para cada caso.

Además, realizamos una curaduría constante de los productos y tecnologías disponibles, tanto en el mercado local como internacional. Observamos las tendencias, evaluamos las mejores soluciones y seleccionamos aquellas que realmente aportan valor al cultivo doméstico, ya sea para tratar plagas, enfermedades o necesidades nutricionales. El resultado es una línea de productos pensada, probada y afinada para ofrecer siempre la mejor opción al usuario hogareño.

¿Qué significa para ustedes Mamboretá y qué quieren lograr?

La empresa nació de la mano de mis abuelos, y luego la continuó mi papá. Hoy, junto a mi hermano, llevamos casi cinco años dedicados de lleno a darle un nuevo impulso. Tanto mi abuelo como mi papá, sin estudios universitarios, lograron construir una empresa que hoy es referente y está en el tope de gama de la industria. Nosotros somos conscientes de que recibimos ese legado, y nuestro desafío es aggiornar la marca sin perder la esencia de lo que ellos forjaron.

Mamboretá

www.mamboreta.com.ar

IG: @mamboreta.ar

WHAPP: +54 9 11 2389-3821

por CONTENT NOTICIAS