Adrián Lirman presenta “Reinas”, una muestra que celebra el poder femenino en el Hotel Hilton Buenos Aires

En el imponente salón del Hotel Hilton Buenos Aires, el artista argentino, Adrián Lirman, presenta su serie “Reinas”, una exposición que rinde homenaje a la mujer. Las doce obras que la conforman podrán visitarse hasta el 25 de noviembre, con entrada libre y gratuita, durante todo el día.

La fuerza, la belleza y el misterio de lo femenino son los conceptos principales que se expresan intensamente en cada una de las reinas. Lirman manifiesta su universo simbólico y emocional, dando vida a mujeres soberanas de su mundo interior, figuras fuertes, enigmáticas y vulnerables. Las reinas tienen una mirada intensa que interpela al público invitándolos a entablar un diálogo íntimo y conmovedor.

Adrián Lirman

Cada pintura está realizada con óleo sobre tela y se constituyen como obras de gran formato. Sus colores intensos y la expresividad en cada trazo y en la composición general invitan a una gran reflexión. La curaduría de la muestra está a cargo de Dolores Valdés.

Lirman cuenta con una carrera artística ampliamente desarrollada, que combina pintura y música a la perfección. La temprana pérdida de su madre marcó profundamente sus obras. Su camino lo ha llevado a consolidarse como artista reconocido a nivel nacional e internacional. Este fin de año, lo encuentra viajando por distintas partes del mundo presentando sus obras artísticas y musicales. En los próximos días, sus pinturas inéditas serán presentadas en FN Gallery, Costa Rica, y en el mes de diciembre una serie de obras serán exhibidas en el edificio 801 Brickell, Miami, y en la ciudad de North Miami. A fines de noviembre, Lirman estará de gira por la costa Atlántica como bajista de Lyonne, cantante y compositora argentina que vive en Copenhague y presenta su último disco en Argentina.

La exposición “Reinas” encontró un nuevo espacio de exhibición en el lobby del Hotel Hilton Buenos Aires. Se trata de una convivencia armoniosa que amplía su alcance y permite el encuentro de una forma distinta. Su inauguración tuvo lugar el domingo 19 de octubre, coincidiendo con el Día de la Madre, una fecha muy importante que reafirma la simbología de la muestra. Lirman honra la figura materna y rinde tributo a la esencia femenina, a la vez que demuestra que el dolor puede transformarse en un arte que celebra la vida y la emoción.

La sala está abierta durante el día y la noche, para que todos puedan visitar y apreciar a las doce reinas que adornan el lugar. Una experiencia única y conmovedora, que invita a reflexionar y a honrar a todas las mujeres.

Instagram

@adrianlirman

@dolores_valdes_art