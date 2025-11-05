Dra. María Mercedes Pigni: medicina estética con resultados reales en manos expertas

Dra. Usted viene de una formación sólida en cirugía general. ¿Qué motivó su transición hacia la medicina estética y cómo se integran ambas disciplinas en su práctica actual?

Mi formación no ha sido solo en cirugía general, sino que me subespecilicé en cabeza y cuello, por lo que al ver que podía complementarla con la medicina estética descubrí una integración perfecta entre la noción de la anatomía y el amor por la estética.

¿Cuál es el perfil del paciente que busca hoy tratamientos estéticos?

Hoy en día, los pacientes que eligen realizarse un tratamiento buscan resultados cada vez más naturales. Esa es también mi premisa: lograr que te digan “¡qué bien que estás!” sin identificar exactamente el motivo.

¿Existe una edad ideal para comenzar a abordar la estética desde una mirada preventiva? ¿Cuáles son los beneficios de una intervención temprana pero sutil?

Considero que la edad bisagra para comenzar con el skin care y las limpiezas faciales es alrededor de los 18 años, aunque pueden iniciarse un poco antes. De todos modos, incorporar hábitos de cuidado desde etapas tempranas, incluso con una rutina básica, permite prevenir y reducir el fotoenvejecimiento en hasta un 90%.

¿Qué diferencia a un tratamiento estético de calidad en términos de planificación, ejecución y seguimiento? ¿Qué rol cumple la personalización en esto?

Cada persona es distinta, tanto en su anatomía como en sus requerimientos. Por eso es tan importante la primera consulta: no solo para conocernos y establecer una relación médico-paciente desde el primer día, sino también para planificar una estrategia terapéutica a la medida de cada caso, tanto en armonía facial como en costo-beneficio para cada uno.

Usted habla de “armonización facial” como eje de su propuesta. ¿Podría explicar este concepto y cómo se adapta a las características únicas de cada persona?

La armonización facial como lo dice su nombre es llegar a generar una armonía entre lo estético y lo terapéutico de cada rostro. Es mejorar cada facción en su justa medida acorde a cada paciente y eso es lo que lo hace único.



Contacto:

MN 115.690 MP 449.530

Consultorios: Olivos - Nordelta - General Villegas

Teléfono +54 9 11 2622-7788

Instagram: dra.maria_mercedes_pigni

