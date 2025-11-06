Sol Candotti: la nutricionista que convirtió la ciencia en rendimiento

Chef y Nutritional Health Coach formada en Estados Unidos, Candotti desarrolló un método que combina cronobiología, cocina funcional y planificación estratégica adaptada a las exigencias del calendario competitivo. Los manuales y recetarios creados bajo su dirección se utilizan en el Comité Olímpico Argentino y en la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas de la Actividad Física y el Deporte (AADIDESS), marcando un antes y un después en la nutrición aplicada al alto rendimiento.
En esta entrevista exclusiva, Candotti revela cómo la ciencia detrás del plato puede definir un podio, por qué el momento de comer es tan determinante como el contenido del menú, y cómo su enfoque —que integra evidencia, logística y mentalidad— logró cruzar fronteras y disciplinas.
Sobre Sol Candotti
Sol Candotti es nutricionista, chef y Nutritional Health Coach especializada en nutrición deportiva y cocina funcional de alto rendimiento. Con más de diez años de experiencia junto a atletas olímpicos, selecciones nacionales y centros de entrenamiento internacionales, es autora de manuales técnicos y recetarios oficiales para el Comité Olímpico Argentino y la AADIDESS. Ha acompañado a referentes como Federico Gastón Fernández (handball, Selección Argentina) y Lenny Krayzelburg (natación, cuatro oros olímpicos). Actualmente dicta conferencias, asesora equipos profesionales y desarrolla programas personalizados en América y Europa.
Distinción y alcance global
Reconocida por su enfoque innovador y basado en evidencia, Sol Candotti fue invitada como disertante en congresos internacionales de alto rendimiento y convocada por federaciones deportivas de América y Europa para diseñar planes oficiales de alimentación competitiva. Sus protocolos personalizados se aplican hoy en más de 15 centros de entrenamiento de élite y han sido citados en publicaciones especializadas de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Su influencia ha contribuido a redefinir la nutrición deportiva contemporánea, posicionándola como una de las líderes más respetadas en su campo.
