Mitos y verdades de la cirugía bariátrica

La cirugía bariátrica puede ser una herramienta poderosa para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con obesidad. Consiste en un procedimientoquirúrgicoque ayuda a reducir la capacidad del estómago, con el objetivo de favorecer un descenso de peso sostenido y mejorar enfermedades asociadas como la diabetes o la hipertensión, entre otras.Pero más allá del cambio físico, implica una transformación profunda de hábitos, emociones y manera de vincularse con la comida.

Hablar de cirugía bariátrica es hablar de un proceso que va mucho más allá del quirófano. Es un antes y un después que involucra cuerpo, mente y emociones. Y como en todo proceso de cambio, los mitos abundan.



Uno de los más comunes es creer que si no se baja de peso antes, se suspende la cirugía. Lo cierto es que cada persona tiene su propio ritmo: el descenso previo puede variar y no es lo único que importa. Lo esencial es demostrar compromiso con los nuevos hábitos y con el acompañamiento profesional.



También se dice que la cirugía “provoca deficiencias nutricionales”. En realidad, con controles adecuados y una dieta personalizada, se pueden prevenir. El seguimiento con la nutricionista es clave para ajustar el plan y, si hace falta, incorporar suplementos.



Otro mito frecuente es pensar que “después de operarse desaparecen las ganas de comer”. La cirugía reduce el hambre físico, pero no el deseo emocional de comer. Por eso, el trabajo psicológico es tan importante como el nutricional.



Tampoco es cierto que “al año el estómago vuelve a su tamaño normal”. Puede expandirse un poco, sí, pero lo que realmente marca la diferencia es sostener los hábitos aprendidos.



Y no, no se trata de “hacer dieta” o eliminar grupos de alimentos. Se trata de aprender a comer, de elegir con conciencia y equilibrio. Las carnes rojas, por ejemplo, aportan proteínas y hierro, y pueden formar parte de una alimentación saludable.



Finalmente, lejos de lo que muchos creen, la actividad física es parte del tratamiento desde el inicio. Siempre con supervisión, pero sin miedo al movimiento: el cuerpo necesita volver a sentirse fuerte.



La cirugía bariátrica no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva forma de vivir: con constancia, acompañamiento y una relación más sana con uno mismo.



Lic. Natalia Glanz MN 6219

Nutricionista especializada en cirugíabariátrica

Datos de contacto:

Instagram: licglanz_natalia

Mail: [email protected]

Cel: 1149609221

LinkedIn: Natalia Rebeca Glanz

