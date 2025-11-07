Un nuevo modelo para invertir al costo sin sorpresas

El esquema tradicional implica que el desarrollador compra el terreno, financia la obra, coordina la construcción y luego vende las unidades. En ese proceso se incluyen un margen de desarrollador, comisiones por intermediación y hasta financiamiento bancario o de terceros que se traslada al precio final, es decir costos ocultos. Esto hace que, aunque se diga “al costo”, el propietario final termine pagando más de lo que estrictamente cuesta construir.

Entonces, explica Germán Santaella, Ingeniero Civil y creador de este modelo “cuando GS Inversores afirma que ofrece departamentos “al costo”, lo está haciendo con un modelo distinto, estructurado para que el costo refleje realmente la construcción y los gastos asociados, sin agregar un margen de ganancia del desarrollador ni comisiones ocultas. Esa transparencia es nuestro diferencial, y así hacemos más accesible el sueño de la inversión propia, y de alta rentabilidad, para muchas familias en CABA”

GS Inversores adopta un modelo de fideicomiso sin intermediarios, donde el inversor participa directamente de los gastos reales de la obra, y accede a un valor hasta 40 % inferior al mercado. Se eliminan comisiones y márgenes para trasladar el valor real al inversor.

Cómo lo logra GS Inversores y por qué es al costo real

En un mercado inmobiliario cada vez más complejo la promesa de comprar un departamento “al costo” resulta atractiva. Pero normalmente esa expresión encubre una realidad distinta: desarrolladores que incluyen comisiones internas, márgenes de ganancia o fórmulas de ajuste que condicionan la inversión final.

GS Inversores propone un modelo de inversión novedoso:

Sin intermediarios: los inversores son la constructora. No contratan terceras empresas.

Con gastos a la vista: Todos los gastos de la obra se realizan desde una cuenta bancaria del fideicomiso, accesible para el inversor.

Inicio de obra condicionado luego de la adjudicación: La construcción sólo comienza cuando la totalidad de los aportes estén garantizados.

Inversión compartida: El equipo de GS inversores también invierte en el proyecto como cualquier inversor.

Y así, eliminando el margen del desarrollador y la intermediación, permiten valores hasta un 40 % por debajo del mercado tradicional.

En un escenario en el que “al costo” muchas veces significa solo una etiqueta, GS Inversores propone costo real. “Los inversores son finalmente socios que vuelven a invertir en nuevos proyectos, gracias a la transparencia que les ofrecemos”, asegura convencido Santaella. Esa es la promesa que ofrecen y que ya cumplieron en más de 10 edificios y 160 departamentos en CABA.

