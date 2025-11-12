BioMamboretá: cuando ‘ecológico’ no es marketing sino impacto real

¿Qué es BioMamboretá?

BioMamboretá es la línea ecológica de Mamboretá. Su propósito es prevenir y controlar ataques menores manteniendo las plantas saludables, y de esta manera reducir el uso de los productos tradicionales. Para desarrollarla tuvimos en cuenta tres características que debían tener todos los artículos de esta línea.

PERIODO DE CARENCIA DE 0 DÍAS, significa que cualquier producto lo podés aplicar y automáticamente después cosechar sin riesgo. BANDA TOXICOLÓGICA VERDE, para uso doméstico SENASA solo permite banda azul o verde, nosotros sólo aceptamos la de menor toxicidad. Que tenga el MENOR IMPACTO AMBIENTAL posible, usamos derivados de la producción de otras industrias; cepas nativas de hongos y bacterias, etc.

BioMamboretá es comer bien, hacer ejercicio y dormir 8 hs, la línea tradicional es el antibiótico que usas sólo cuando tenés un problema.

Pero si es una línea ecológica ¿No presupone baja toxicidad y poco impacto ambiental?

No necesariamente. El jabón potásico,considerado ecológico por muchos, es un derivado de la soda cáustica y tiene banda azul, por ejemplo.

Mucha gente cree que un producto es ecológico solo porque no ingresa a la planta, y ese es un error común. Lo ecológico no se define por el mecanismo de acción, sino por el impacto total del producto: cómo se fabrica, qué toxicidad tiene, qué residuos deja en el ambiente, cómo afecta al suelo y qué tan seguro es para quien lo usa. Un producto puede no entrar a la planta y aun así tener banda azul o generar residuos indeseados. Por eso BioMamboretá se basa en criterios más amplios: toxicidad mínima, cero días de carencia y el menor impacto ambiental posible.

¿Hace cuánto que existe BioMamboretá?

El primer producto fue el Vital, lanzado en 1995. Luego llegó Oil 85E a principios de los 2000 y, en 2017, Smarter. En ese momento todavía no era habitual separar líneas bajo criterios ecológicos, así que recién en 2021 formalizamos BioMamboretá para darle al consumidor una referencia clara sobre qué productos eran ecológicos y cuáles tradicionales.

¿Y qué esperan para BioMamboretá en un futuro?

Aunque hoy la línea todavía no representa una parte significativa de la facturación, esperamos que, a medida que los consumidores entiendan el valor de la prevención, BioMamboretá supere en ventas a la línea tradicional. Cuando eso ocurra, significará que el usuario final incorporó el hábito de prevenir y que el uso de productos más fuertes comenzó a disminuir de manera natural.

