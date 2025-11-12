HELADO 100% NATURAL. Libre de azúcar, lactosa, gluten, colorantes, conservantes y aditivos

Hay momentos en que el cuerpo pide pausa… y el alma, dulzura.

Este helado nace de esa búsqueda: la de disfrutar algo rico, natural y saludable. Con el dulzor genuino de la banana, el cacao y el color vivo de los frutos rojos. Cada bocado invita a reconectar con lo simple, con lo que nutre de verdad.

Prepararlo es un acto de presencia: elegir las frutas, sentir sus aromas, mezclarlas con suavidad y dejar que el tiempo del freezer haga su magia. Porque cuando lo natural se encuentra con la intención, hasta el postre más sencillo puede convertirse en un pequeño ritual de bienestar.

Ingredientes:

• 2 o 3 bananas bien maduras, previamente congeladas

• 1 taza de frutillas frescas, arándanos y también podés usar 1 cucharada de cacao amargo para una versión chocolatada.

• 130 a 150 ml de leche vegetal (de coco o de almendras)

• Unas gotitas de extracto natural de vainilla

Preparación:

1. Colocá las bananas congeladas en una licuadora y procesá hasta obtener una textura cremosa y suave.

2. Incorporá el resto de los ingredientes y continuá mezclando hasta que todo se integre de manera uniforme.

3. Verté la mezcla en un recipiente apto para freezer y llevá al congelador durante 5 o 6 horas.

4. Cada tanto, remové con un tenedor para romper los cristales de hielo y lograr una textura más aireada.

5. Serví cuando tenga la consistencia deseada y disfrutá un helado vivo, natural y delicioso.

Mariela Cavagnaro / Instagram: @mariela_cavagnaro

Nutricionista Mat.325, Coach Psicológico Integral, Lic. En Alimentación Consciente y Ayurveda

