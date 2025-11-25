Cucina Carmela: La tradición de la cocina italiana renace en Buenos Aires

En pleno barrio de Recoleta acaba de inaugurarse Cucina Carmela, un restaurante que promete revolucionar la escena gastronómica local con su mirada moderna de la cocina italiana. Creado por Carmela, una apasionada de la gastronomía, y con las recetas del chef Daniele Pinna, el lugar se convierte en un homenaje a la tradición familiar y los rituales que giran alrededor de la mesa. La propuesta culinaria del restaurante fusiona el encanto de la cocina tradicional italiana con un toque contemporáneo, sin perder de vista los sabores auténticos que evocan la calidez de los hogares italianos.

El menú de Cucina Carmela es una celebración de la cocina artesanal. Desde sus pastas frescas hasta sus platos regionales, cada receta tiene una historia que contar. En el restaurante, el sabor y la calidad de los ingredientes son los protagonistas. Según su fundadora, Carmela, “Cucina Carmela es nuestra carta de amor a la tradición mediterránea y al uno al otro. Se trata de la familia, la comida y esos momentos que nos conectan”. Así, cada plato busca transmitir no solo un sabor, sino una emoción, invitando a los comensales a disfrutar de la experiencia de compartir.

A cargo de la parte gastronómica está el reconocido chef Daniele Pinna, originario de Cerdeña, Italia. Pinna es conocido por su enfoque en ingredientes de temporada y en la autenticidad de sus recetas. En Cucina Carmela, las creaciones de Pinna no solo destacan por su sabor, sino por su capacidad de conectar con las raíces de la cocina mediterránea, reinterpretándola para el paladar contemporáneo. Entre los platos más destacados, se encuentran las pastas frescas, el alioli con tinta de calamar, y un spaguetti con salsa de pan de nueces y chipirones.

El espacio, con una ubicación privilegiada en el corazón de Recoleta (José León Pagano 2697), invita a disfrutar de una experiencia gastronómica única en un ambiente cálido y sofisticado. Con capacidad para 30 comensales, Cucina Carmela ofrece un diseño moderno y acogedor, ideal para compartir en familia o con amigos. El restaurante abre de martes a sábados a partir de las 19:00 y los domingos desde el mediodía hasta las 18:00, brindando la posibilidad de disfrutar de sus platos tanto para un almuerzo tranquilo como para una cena elegante. Un lugar que invita a los comensales a sentirse como en casa, mientras disfrutan de la calidez y los sabores de la verdadera Italia.

por Lourdes Monzón