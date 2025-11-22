Tu tranquilidad merece más de un siglo de experiencia

Friday 28 de November, 2025
Con más de 135 años en el mercado, Borges Buenos Aires se convirtió en referente en elementos de seguridad, como cajas fuertes y cerraduras. Para comercios o viviendas, la empresa ofrece la garantía avalada por su trayectoria. Cecilia Borges, dueña de la compañía, nos cuenta cómo comenzaron y los servicios que ofrecen.

Cecilia, para empezar contanos cómo nació Borges
Borges nació en 1885, fundada por mi bisabuelo. Desde entonces nos especializamos en el rubro de la seguridad, principalmente con la fabricación y venta de cajas fuertes. Con el paso de las generaciones, la empresa fue creciendo y adaptándose a nuevas necesidades, manteniendo siempre la misma premisa: cuidar lo que las personas más valoran.

¿Qué productos y servicios ofrecen?
Hoy nuestro negocio principal sigue siendo la venta de cajas fuertes, pero en los últimos 10 años incorporamos una nueva unidad de negocio: las cerraduras biométricas y electrónicas. Además, ofrecemos servicios complementarios que nos diferencian: reacondicionamiento de cajas antiguas para dejarlas como nuevas, servicio técnico especializado (incluyendo aperturas de cajas propias y de otras marcas), traslados a nivel nacional y hasta desguace de cajas muy pesadas que no pueden bajarse por escalera. Nuestro objetivo es brindar soluciones completas y confiables a cada cliente.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?
Queremos acercar la marca a un público más amplio. Estamos evaluando abrir un local en un shopping o espacio comercial masivo, donde podamos mostrar tanto nuestras cajas fuertes como la nueva línea de cerraduras residenciales importadas, que tienen gran potencial de crecimiento en el mercado argentino.

¿Qué hace que se destaquen en el mercado?
Fundamentalmente, la atención al cliente. Borges combina más de 135 años de trayectoria con un servicio cercano y humano. Ofrecemos asesoramiento personalizado, un showroom para ver y probar los productos, y un servicio postventa que no es común en este rubro. Esa combinación entre experiencia histórica y trato cercano nos permite marcar una diferencia real frente a la competencia.

 

