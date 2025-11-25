Monday 1 de December, 2025
Te quiere… pero no te elige: la generación de los vínculos tibios

La cultura del “mientras tanto”, el miedo al compromiso y la inmediatez emocional están dando lugar a relaciones cada vez más ambiguas. Maria Stella, Fundadora de MS Coaching, explica por qué las “relaciones tibias” se han vuelto la norma y cómo impactan en nuestra autoestima afectiva. Por María Stella De Luca - Escritora, Coach, Mentora y Guía en Relaciones Conscientes. Fundadora de Ms Coaching.

Te quiere… pero no te elige: la generación de los vínculos tibios | Foto:CONTENT NOTICIAS

Vivimos en una época en la que las personas “quieren”, pero no necesariamente “eligen”. Una era donde el amor líquido —concepto que Zygmunt Bauman desarrolló para describir vínculos frágiles, volátiles y fácilmente reemplazables— se instaló como el estándar emocional. En este nuevo paradigma, lo profundo incomoda, lo estable aburre y lo sólido parece un atentado a la libertad.

Según Maria Stella, “las relaciones tibias son aquellas que no avanzan ni retroceden: no duelen lo suficiente como para irse ni inspiran lo suficiente como para quedarse”. Parecen conexión, pero son espera. Parecen compañía, pero son indefinición. Funcionan como espejismos afectivos que prometen algo que nunca termina de llegar.

Estas relaciones se sostienen en señales confusas: conversaciones intensas pero intermitentes, gestos que ilusionan seguidos de un silencio que desarma, interés emocional sin presencia real. Se quiere, sí, pero desde lejos. Se necesita, pero sin asumir responsabilidad. Se disfruta la disponibilidad del otro sin asumir el compromiso que esa disponibilidad merece.

Maria Stella afirma que este tipo de vínculos impactan de lleno en la autoestima: *“Cuando alguien te quiere pero no te elige, tu mente entra en un laberinto emocional donde empezás a preguntarte qué te falta. Y no te falta nada: lo que falta es reciprocidad”.

La tibieza afectiva no es amor lento ni amor prudente: es amor a medias. Y el amor a medias siempre termina costando el doble.

Detrás de estas dinámicas hay miedos profundos: miedo a la pérdida de libertad, miedo al rechazo, miedo a no estar a la altura o, incluso, miedo a abrirse emocionalmente. Vivimos en una generación que busca experiencias rápidas, conexiones desechables y vínculos sin responsabilidad, creyendo que así se protege. Pero este modelo, lejos de cuidar, desgasta.

La salida comienza con un acto de claridad interna: dejar de conformarse con migajas afectivas. “Elegir relaciones claras, presentes y coherentes es también elegirte a vos”,* afirma Maria Stella. En tiempos de vínculos líquidos, el verdadero acto revolucionario y valiente  es animarse a un amor sólido, consciente y recíproco.

Porque cuando aceptás tibiezas, renunciás a tu dignidad emocional… pero cuando elegís un amor que te elige, recuperás tu libertad.

 

por CONTENT NOTICIAS

Galería de imágenes

En esta Nota

