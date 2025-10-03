Friday 3 de October, 2025
Suicidio: hablar, acompañar y pedir ayuda profesional

Hablar de suicidio no lo provoca: lo previene. Nombrar el dolor abre espacios para reconocer señales de alarma, pedir ayuda y tender redes que sostienen. Cada palabra de escucha puede ser el primer paso para salvar una vida. La prevención es posible y comienza con una conversación respetuosa y sin juicios.

Lic. Maximiliano Bon | Foto:CONTENTNOTICIAS

El suicidio nace de un sufrimiento que parece no tener salida, de una soledad que encierra y desespera. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay otra posibilidad cuando alguien se acerca con respeto y sin juzgar. Hablar del tema es un acto de prevención y cuidado.

Las señales de alerta pueden ser sutiles: cambios bruscos de ánimo, aislamiento, frases como “soy una carga”, gestos de despedida, búsqueda de métodos en internet, consumo de alcohol o drogas. Cuando se combinan y persisten, es un llamado que pide ser escuchado.

En una crisis, cada minuto cuenta. Acercarse con calma, hablar en voz baja, agradecer la confianza —“gracias por dejarme estar con vos”— y llamar de inmediato a un servicio de emergencias (911 o 107 en Argentina) es fundamental. Mientras llega la asistencia, permanecer cerca es la mejor forma de cuidado.

La ayuda profesional es imprescindible. Psicólogos, psiquiatras y equipos de salud mental pueden evaluar el riesgo, brindar tratamiento, decidir una internación si es necesario y asegurar un seguimiento que sostenga en el tiempo. Después de un intento, un plan de seguridad, la terapia y el acompañamiento familiar sin reproches refuerzan las ganas de vivir.

 

Lic. Maximiliano Bon

 

La prevención del suicidio es una tarea compartida. La comunidad detecta y acompaña; los profesionales ofrecen las herramientas clínicas y el sostén especializado. Hablar, escuchar y buscar ayuda profesional son actos de amor que pueden cambiar el final de una historia.

Nombrar el dolor no lo agrava: lo hace visible y abordable. Reconocer las señales y actuar puede salvar vidas. Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, no dudes en pedir ayuda profesional. Siempre hay otra salida.

 

Líneas de ayuda en Argentina:

  • 135 (CABA y GBA)

  • 0800 345 1435 (todo el país)

Lic. Maximiliano Bon (psicólogo y psicoanalista)
Instagram: @lic.maximiliano.bon

