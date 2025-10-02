Monday 6 de October, 2025
Hierbas & Esencias: naturaleza hecha bienestar

De una experiencia personal con las plantas a ser pioneros en aceites esenciales gourmet en Argentina.

Hierbas & Esencias: naturaleza hecha bienestar | Foto:CONTENT NOTICIAS

En Hierbas & Esencias creemos que el auténtico bienestar comienza en un gesto simple: volver a conectar con la naturaleza. No lo aprendimos en un laboratorio, sino en la vida cotidiana, entre plantas, aromas y experiencias que nos mostraron cómo lo natural puede transformar lo humano.

Hace más de veinte años iniciamos un camino junto a las hierbas aromáticas, cultivándolas, destilándolas y descubriendo sus secretos. La chispa inicial nació en un momento íntimo y revelador: una experiencia personal con la menta nos mostró que las plantas guardan un poder real para sanar y acompañar. Desde entonces, ese asombro se transformó en misión.

Hoy somos productores nacionales, orgullosamente rosarinos, y apostamos a un modelo que combina tradición con innovación. Elaboramos aceites esenciales 100% puros y naturales, aceites vegetales y una línea pionera en Argentina: los aceites esenciales de grado alimentario. Todos nuestros productos se encuentran debidamente registrados; las categorías cosméticas y de uso general cuentan con habilitación de ANMAT, mientras que la línea alimentaria está certificada por ASSAL. Cada gota refleja años de investigación, pasión y compromiso con procesos nobles y sustentables.

Hierbas & Esencias: naturaleza hecha bienestar

Sin embargo, Hierbas & Esencias es mucho más que productos. Es una filosofía de vida. Creemos que mente, cuerpo y emociones están profundamente entrelazados, y que los aromas de las plantas son puentes hacia el equilibrio. Por eso, además de elaborar, compartimos: ofrecemos talleres, experiencias y capacitaciones para quienes desean incorporar la aromaterapia y el uso consciente de los aceites esenciales en su día a día, ya sea en la cocina, en la piel o en el alma.

Nuestro diferencial está en el valor humano: atención personalizada, cercanía, compartir conocimiento y sembrar conciencia. Nos mueve la convicción de que el consumo puede ser más justo, local y sostenible, y de que elegir un producto natural es también elegir una forma de habitar el mundo.

De cara al futuro, nos proyectamos en seguir ampliando la línea gourmet o de grado alimentario, abrir nuevos mercados y consolidar propuestas educativas y vivenciales que acerquen a más personas a la sabiduría de las plantas. La innovación sustentable seguirá guiando cada paso.

Hierbas & Esencias es naturaleza hecha bienestar. Una invitación a detenerse, respirar profundo y redescubrir, gota a gota, el poder de lo esencial.

 

Hierbas & Esencias
www.hierbasyesencias.com
[email protected]
IG @hierbasyesencias
WA: +54 341-335 1511

 

