La importancia de armonizar la vida y la carrera laboral: una reflexión sobre el verdadero éxito

Durante décadas, el éxito profesional se asoció con largas jornadas, multitareas y una entrega total al trabajo. Sin embargo, la nueva evidencia científica y psicológica demuestra que este modelo está erosionando silenciosamente la salud emocional y física de millones de personas.

El médico Gabor Maté, en su libro Cuando el cuerpo dice no, plantea que la represión emocional y el exceso de responsabilidad pueden desencadenar enfermedades graves. Su frase es contundente: “No se puede vivir desconectado del cuerpo y esperar estar sano”.

El psiquiatra Bessel Van Der Kolk, en El cuerpo lleva la cuenta, confirma que las emociones no procesadas quedan grabadas en la fisiología humana. El estrés constante altera el sistema nervioso, el sueño, el sistema inmunológico y la capacidad de disfrutar.

La doctora Marian Rojas Estapé señala que el cortisol —la hormona del estrés— es el gran enemigo silencioso de nuestra era. Vivir acelerados, comparándonos o buscando validación externa nos mantiene en alerta permanente, impidiendo disfrutar los logros y las relaciones personales.

El cirujano y conferencista Mario Alonso Puig lo resume con sabiduría: “No hay éxito profesional que compense el fracaso personal”. El desafío actual no es renunciar al trabajo, sino aprender a vivir con conciencia, a equilibrar la ambición con la calma, y a recordar que la salud emocional también es un indicador de éxito.

Redefinir el éxito es urgente. Porque cuando el cuerpo, la mente o el alma nos piden pausa, es señal de que algo esencial se está perdiendo. Ninguna carrera vale más que la vida misma. La armonía entre lo que hacemos y lo que somos es, hoy más que nunca, la verdadera forma de prosperar.

por CONTENTNOTICIAS