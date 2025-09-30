Los récords más impresionantes de la Selección Argentina: de Messi a Maradona

La Selección Argentina está llena de historias que se cuentan por títulos, goles y momentos inolvidables. Pero también hay futbolistas que se destacaron por romper marcas y dejar huella en los números, además de en la memoria colectiva. Entre ellos aparecen los que más partidos jugaron, los máximos goleadores y quienes dejaron registros en Mundiales que todavía siguen vigentes.

Estos jugadores no sólo construyeron estadísticas, sino que forjaron identidad y carácter dentro del equipo. Muchos de esos récords se lograron con sacrificio y una continuidad que, en el fútbol de hoy, resulta difícil de sostener. En un país tan futbolero como Argentina, estos nombres ya forman parte de la leyenda.

En este repaso aparecen figuras indiscutidas como Lionel Messi, Javier Mascherano y Ángel Di María, pero también otros históricos como Javier Zanetti o Nicolás Otamendi, que aportaron liderazgo y regularidad. Además, no faltan los artilleros que se ganaron un lugar eterno en el corazón de los hinchas con goles decisivos.

Lionel Messi: el dueño de todos los récords

Cuando se habla de récords en la Selección, el primer nombre es Lionel Messi. Con más de 190 partidos jugados, nadie vistió tantas veces la celeste y blanca. Además, es el máximo goleador de la historia con más de 110 tantos, muy por encima de cualquier otro.

Messi no solo domina en presencias y goles, también lo hace en asistencias, donde supera las 50. En los Mundiales, sumó 26 partidos, más que cualquier otro argentino. Dejó atrás a Maradona, a Mascherano y a Kempes, construyendo una marca que difícilmente se rompa en el corto plazo

Diego Maradona: el mito eterno

Diego Maradona no es el que más partidos jugó ni el que más goles hizo, pero su impacto en la Selección Argentina lo coloca en un lugar único. Con 91 partidos y 32 goles, dejó momentos imborrables que todavía hoy definen lo que significa ponerse la camiseta celeste y blanca.

Su consagración en México 1986, donde lideró al equipo hacia el título mundial con actuaciones históricas como el partido contra Inglaterra, lo convirtió en leyenda. También disputó cuatro Mundiales, llegando a 21 partidos en total, y se mantuvo como el gran referente de la albiceleste durante toda una década.

Más allá de las estadísticas, Maradona representa la pasión, el talento y la rebeldía del fútbol argentino. Su nombre sigue resonando en cada cancha y en cada hincha, como un símbolo imposible de reemplazar.

Ángel Di María: la bandera de una generación

Ángel Di María es otro de los grandes nombres récord. Con 145 presencias y más de 30 goles, se convirtió en pieza vital de la Selección en los últimos 15 años. Marcó tantos históricos, como el gol de la final de la Copa América 2021 en Brasil, que cortó una racha de 28 años sin títulos.

También dejó su marca en finales: anotó en la Copa América, en la Finalissima contra Italia y fue protagonista en Qatar 2022 con otro gol decisivo frente a Francia. Su retiro del equipo nacional en 2024 cerró un ciclo dorado.

Javier Mascherano: el motor del mediocampo

El “Jefecito” es un símbolo de la Selección por lo que transmitió en la cancha y en el vestuario. Jugó 147 partidos con la camiseta nacional, siendo durante años el segundo en la lista histórica de presencias. Su rol fue clave en las finales alcanzadas entre 2014 y 2016, donde su voz de mando ordenaba al equipo.

Más allá de no haber convertido muchos goles, Mascherano fue un jugador indispensable. Su compromiso, su liderazgo y su capacidad para sostener la presión en los partidos más difíciles lo convirtieron en referente absoluto.

Javier Zanetti: el capitán de una década

Con 143 partidos jugados, Javier Zanetti fue durante mucho tiempo el hombre récord de la Selección hasta que lo superaron Messi y Mascherano. El “Pupi” se caracterizó por su regularidad y por sostener un nivel altísimo durante más de una década.

Su ausencia en el Mundial 2006, pese a su vigencia, todavía genera debate entre los hinchas. Aun así, su legado quedó marcado por la entrega, la disciplina y el profesionalismo.

Nicolás Otamendi: la muralla vigente

Otamendi ya suma más de 125 partidos con la Selección y, a sus 37 años, sigue siendo titular y líder en la defensa. Formó parte del equipo que ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Su carácter fuerte y su experiencia lo transformaron en uno de los referentes de la última etapa.

Si mantiene continuidad, tiene margen para seguir escalando en la tabla de presencias históricas y consolidarse como uno de los defensores con más recorrido en la historia argentina.

Los goleadores históricos

Más allá de Messi, que lidera con una diferencia abismal, hay delanteros que dejaron registros que todavía hoy se destacan:

Gabriel Batistuta: 54 goles, máximo artillero histórico hasta la irrupción de Messi.

Sergio Agüero: 42 goles, muchos de ellos en amistosos, pero también en partidos de peso.

Hernán Crespo: 35 goles, especialista en penales y con presencia en tres Mundiales.

Lautaro Martínez: 33 goles y en plena actividad, con proyección para seguir subiendo.

Diego Maradona: 32 goles, con un valor simbólico enorme por la trascendencia de sus tantos.

Lautaro aparece como el heredero en la lista. Aún joven y con varios años por delante, podría convertirse en el segundo máximo artillero en la historia de la Selección.

Récords en Mundiales

Los mundiales siempre son un escenario especial para medir a los grandes jugadores. Messi lidera con 26 partidos jugados en cinco ediciones, y también con 13 goles convertidos.

Detrás suyo aparecen Diego Maradona con 21 partidos, Javier Mascherano con 20, y Mario Kempes y Ángel Di María con 18 cada uno. Estos números reflejan la importancia de jugadores que no solo llegaron, sino que se mantuvieron en el más alto nivel durante varios torneos.

Los récords en la Selección Argentina cuentan mucho más que estadísticas: hablan de compromiso, de continuidad y de amor por la camiseta. Messi es el dueño de casi todas las marcas, pero detrás suyo hay nombres que marcaron época como Maradona, Mascherano, Di María y Zanetti. También están los goleadores eternos, que dejaron gritos grabados en la memoria popular.