Monday 29 de September, 2025
ESPACIO NO EDITORIAL | 24-09-2025 09:08

Inteligencia Artificial: MenteIA la hace simple y accesible para todas las organizaciones

Enseñan a equipos, organizaciones, profesionales y empresas cómo aprovechar todo el potencial de la IA de forma fácil y rápida.

Inteligencia Artificial: MenteIA la hace simple y accesible para todas las organizaciones

En un contexto donde la transformación digital dejó de ser opcional para convertirse en condición de supervivencia, la inteligencia artificial emerge como recurso clave para que empresas y organizaciones sociales mejoren sus costos y competitividad.

MenteIA surge con un propósito claro: extender el uso de la inteligencia artificial en el ecosistema empresarial y social argentino, acelerando el uso y aprovechamiento a herramientas de vanguardia, que optimicen productividad, fortalezcan competitividad y promuevan igualdad de oportunidades.

Lejos de concebir la IA como privilegio de grandes corporaciones, MenteIA trabaja convencida de que su verdadero valor radica en la democratización: hacer que la tecnología esté al alcance de todos, desde multinacionales hasta ONGs, con soluciones concretas, accesibles y fáciles de aplicar.

Inteligencia artificial con impacto

El diferencial de MenteIA trasciende el dominio técnico. Su modelo integral de adopción combina investigación, aplicación práctica y formación, siempre enfocado en la claridad y confianza que las organizaciones necesitan para innovar.

A esto se suma un compromiso social firme: brindar a entidades sin fines de lucro acceso a productos y programas en condiciones preferenciales, incluso gratuitas, contribuyendo a un entorno más equitativo y sostenible.

Quiénes están detrás

La iniciativa está liderada por Cecilia Ribecco y Federico Poiana, dos profesionales con trayectoria marcada por la innovación, desarrollo de negocios y transformación digital.

Cecilia Ribecco es consultora internacional en innovación y modelos de negocios inteligentes con IA. Creadora del método Business Evolution Mindset™, ha asesorado empresas, universidades y organismos públicos y del tercer sector en Argentina y Latinoamérica. Reconocida por su labor en el empoderamiento económico de mujeres emprendedoras y empresarias. Es speaker en conferencias y seminarios de negocios que inspiran a organizaciones a transformar sus modelos con tecnología, liderazgo e innovación.

Federico Poiana acumula más de dos décadas de experiencia en marketing, negocios y gestión de proyectos en empresas internacionales. Su mirada estratégica y capacidad para articular equipos globales lo llevaron a liderar iniciativas de alto impacto en distintas industrias. Con MenteIA, traslada ese expertise al campo de la inteligencia artificial aplicada, impulsando adopción tecnológica con enfoque pragmático y humano.

Gamifica Group
El ladrillo que transforma la gerencia: por qué las empresas de élite juegan en serio

Del potencial a los resultados

En el corazón de MenteIA late la convicción de que la inteligencia artificial debe ser el motor que potencie personas y proyectos. Sus ejes de valor son precisos:

●     Experiencia comprobada: más de dos décadas en negocios, marketing y gestión internacional.

●     Metodología aplicada: las herramientas de IA se prueban prácticamente antes de transferirse a clientes.

●     Compromiso social: tecnología como herramienta de equidad, no de exclusión.

Así, MenteIA se posiciona como aliado estratégico para quienes buscan dar el paso de forma sencilla y clara, hacia un futuro donde la innovación no sea una meta inalcanzable, sino un recurso disponible para crecer sosteniblemente y con impacto real.

Datos de contacto
www.menteia.com.ar
[email protected]
En IG @menteia

 

FOTOS: Las imágenes de esta nota fueron generadas por IA a partir de fotos reales. Se trata de contenido sintético utilizado para fines ilustrativos y comunicacionales.

