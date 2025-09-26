Friday 26 de September, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

ESPACIO NO EDITORIAL | Hoy 18:41

Checa Arquitectos: interiorismo con sentido de la mano de Javier Batalles

En Checa Arquitectos, liderado por el arquitecto Javier Batalles, el interiorismo se entiende como un camino para habitar de manera consciente. Cada proyecto busca combinar estética y funcionalidad, poniendo en primer plano lo cotidiano y lo humano.

Checa Arquitectura | Foto:CONTENTNOTICIAS
Checa Arquitectura | Foto:CONTENTNOTICIAS

¿Qué significa para ustedes diseñar interiores?
Para nosotros es mucho más que elegir muebles: se trata de entender cómo se usa cada ambiente, qué se necesita y cómo hacerlo cómodo y funcional. Cuando el diseño se adapta a la vida real, los espacios acompañan todos los días.

¿Qué diferencias hay entre proyectar una vivienda nueva y transformar una existente?
El proceso cambia según el punto de partida. Al diseñar una vivienda nueva se planifica con libertad la funcionalidad, la iluminación y la circulación desde el inicio. En casas ya construidas, el reto es adaptarse a lo existente y decidir qué conservar y qué transformar. En ambos casos, el objetivo es el mismo: lograr un interior coherente con las necesidades actuales de quienes lo habitan.

¿Qué rol cumplen los materiales en el bienestar de un espacio?
Texturas, colores y terminaciones son esenciales. No solo aportan estética, también influyen en la amplitud, la calidez, la luminosidad y el confort. Los tonos tierra transmiten serenidad; verdes y azules, frescura y equilibrio. Un tip práctico: combinar madera natural con hormigón visto o paredes blancas para crear contraste equilibrado sin sobrecargar el ambiente.

¿Cuál es tu espacio favorito para diseñar dentro de una casa?
La cocina. Es un lugar que reúne muchas variables: debe ser funcional, duradera y agradable. Incluir griferías de diseño, jugar con revestimientos como foco visual y mantener superficies despejadas ayuda a generar orden y amplitud.

 

Checa Arquitectura

 

¿Cómo equilibran estética y funcionalidad?
Para mí no hay rivalidad entre ambos conceptos: un espacio bello que no se usa pierde sentido, y uno funcional sin carácter resulta olvidable. La clave está en que lo práctico sostenga lo cotidiano y lo estético aporte identidad.

 

¿Qué consejo darías para mejorar un ambiente sin una gran reforma?
Un recurso simple y muy efectivo es trabajar la iluminación. Mezclar luz general con puntos focales y optar por tonos cálidos puede cambiar por completo la percepción de un ambiente, haciéndolo más acogedor y con personalidad. 

JL
Leé también
De Catamarca al país: cómo Jacques Leclear se convirtió en líder en indumentaria médica


Más sobre sus proyectos en: www.checaarquitectos.com
Instagram: @checaarquitectos
Créditos fotos: Checa Arquitectos

 

por CONTENTNOTICIAS

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Espacio no editorial"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil