Checa Arquitectos: interiorismo con sentido de la mano de Javier Batalles

¿Qué significa para ustedes diseñar interiores?

Para nosotros es mucho más que elegir muebles: se trata de entender cómo se usa cada ambiente, qué se necesita y cómo hacerlo cómodo y funcional. Cuando el diseño se adapta a la vida real, los espacios acompañan todos los días.

¿Qué diferencias hay entre proyectar una vivienda nueva y transformar una existente?

El proceso cambia según el punto de partida. Al diseñar una vivienda nueva se planifica con libertad la funcionalidad, la iluminación y la circulación desde el inicio. En casas ya construidas, el reto es adaptarse a lo existente y decidir qué conservar y qué transformar. En ambos casos, el objetivo es el mismo: lograr un interior coherente con las necesidades actuales de quienes lo habitan.

¿Qué rol cumplen los materiales en el bienestar de un espacio?

Texturas, colores y terminaciones son esenciales. No solo aportan estética, también influyen en la amplitud, la calidez, la luminosidad y el confort. Los tonos tierra transmiten serenidad; verdes y azules, frescura y equilibrio. Un tip práctico: combinar madera natural con hormigón visto o paredes blancas para crear contraste equilibrado sin sobrecargar el ambiente.

¿Cuál es tu espacio favorito para diseñar dentro de una casa?

La cocina. Es un lugar que reúne muchas variables: debe ser funcional, duradera y agradable. Incluir griferías de diseño, jugar con revestimientos como foco visual y mantener superficies despejadas ayuda a generar orden y amplitud.

¿Cómo equilibran estética y funcionalidad?

Para mí no hay rivalidad entre ambos conceptos: un espacio bello que no se usa pierde sentido, y uno funcional sin carácter resulta olvidable. La clave está en que lo práctico sostenga lo cotidiano y lo estético aporte identidad.

¿Qué consejo darías para mejorar un ambiente sin una gran reforma?

Un recurso simple y muy efectivo es trabajar la iluminación. Mezclar luz general con puntos focales y optar por tonos cálidos puede cambiar por completo la percepción de un ambiente, haciéndolo más acogedor y con personalidad.



Más sobre sus proyectos en: www.checaarquitectos.com

Instagram: @checaarquitectos

Créditos fotos: Checa Arquitectos

por CONTENTNOTICIAS