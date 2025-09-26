DEL CAOS A LA CLARIDAD

¿Sentiste alguna vez una completa desconexión del momento presente?

Entre mayo y agosto de este año viví atrapada en una etapa de puro caos. El Estudio parecía desbordado y yo me sentía igual. Mi cabeza no paraba ni un segundo: ni en yoga, ni en meditación, ni en los mates con mi pareja. Mi mente estaba llena de pendientes, plazos y vencimientos. Todo se traducía en estrés, adrenalina y desconexión total.

Septiembre fue distinto. Decidí implementar cambios que por miedo venía postergando. Delegué la mayoría de las tareas operativas del Estudio, corrí mi foco hacia la parte estratégica y de ventas, y empecé a confiar en mi equipo, entrenarlos y darles lugar. Dar ese paso, moverme desde la presión hacia la confianza, hizo que el peso que sentía encima empezara a disiparse.

Con la mente más clara, pude verme desde otro lugar. Reconocí que soy líder de mi equipo, que tengo intuición, ideas y la capacidad de reaccionar rápido cuando algo no va bien. Hoy llegamos a los vencimientos en tiempo y forma, con muy pocas cosas pendientes. Pero más allá de los números, lo más importante fue recuperar mi calma: disfrutar del momento, de las buenas compañías y discernir dónde enfocar mi tiempo y energía.



De agosto a septiembre pasé del caos al orden y comprendí algo fundamental: el verdadero liderazgo no es cargar con todo, sino decidir, delegar, confiar; y de esta manera ayudar a mi equipo a cumplir sus propios sueños. Los cambios que implementé no fueron solo por organización: fueron el resultado de confiar en mí misma, en mi intuición y en el proceso, aun con miedo. Esa decisión me permitió encontrar la claridad y la calma que había perdido.

Para poder valorarte y reconocerte, primero necesitás orden. El desorden, tanto mental como externo, oculta tu propia luz. Solo cuando ponemos en orden el “afuera” podemos vernos con precisión. Tu capacidad, tu fuerza y tu potencial ya están ahí, listos para ser usados. No hace falta buscarlos afuera; solo necesitás confiar en lo que ya sos.



