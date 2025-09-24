Aprender o desaparecer: la cultura que mantiene vivas a las pymes

Cuando hablo de pymes las conversaciones suelen concentrarse en los múltiples desafíos externos y en lo urgente. Todos importantes, aunque existe una dimensión menos visible que pocas veces nombramos y puede marcar la diferencia.

Una pyme que no aprende repite errores lo que puede costar la vida de la empresa. Por eso, más allá de los balances, la clave está en la capacidad de un equipo para transformar cada experiencia —éxito o fracaso— en conocimiento compartido que potencie lo que viene.

¿Qué significa?

No se trata de mandar a alguien a un curso cada tanto ni de acumular certificados. Una cultura de aprendizaje continuo implica crear un entorno donde todos —dueños, gerentes y colaboradores— se entrenan constantemente para escuchar, reflexionar, experimentar y mejorar. Convertir el día a día en un laboratorio vivo.

¿Por qué y Para qué es tan importante para las pymes hoy?

El contexto cambia más rápido que las estructuras: lo que parecía suficiente hace un año hoy ya no alcanza: las personas se quedan donde sienten que crecen y se desarrollan; juntos descubren que el aprendizaje colectivo potencia la capacidad de adaptación.Y cuando un equipo aprende juntose hace más ágil, creativo y resiliente.

¿Cómo empezar a construirla?

- Convertir cada resultado no esperado en una oportunidad de mejora.

- Feedback y feedforward continuos: hablar a tiempo y no esperar la crisis.

- Espacios de reflexión: Dedicar un espacio concreto y eficiente después de cada proyecto o experiencia para revisar qué funcionó y qué podemos mejorar.- Liderar con preguntas: transformar el “Yo tengo la respuesta” en un “¿qué ves vos que yo no estoy viendo?”.

- Celebrar la mejora: reconocer cuando alguien cambia una práctica y logra impacto.

El nuevo rol del líder pyme

En este modelo, el dueño deja de ser el “sabelotodo” y se convierte en facilitador de aprendizajeque muestra vulnerabilidad, pide feedback, abre espacios a la innovación inspira confianza y libera el potencial de su gente.

En un país de cambios permanentes el futuro de una pyme trasciende la rentabilidad inmediata y se fortalece en la capacidad de aprender más rápido que el contexto que la desafía.”

Roxana G. Ponzo, CPN & Master Coach Profesional

“Diseño y facilito encuentros a medida de la inquietud de cada cliente, porque no hay transformación real enlatada: solo la que responde a su propia necesidad de cambio.

Más de 20 años acompañando a empresas y equipos de trabajo.”

por CONTENT NOTICIAS