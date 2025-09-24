Proyecto Color: tres décadas de innovación y liderazgo en impresión 3D

En diálogo con Revista Noticias, los responsables de la compañía repasan sus orígenes, sus desafíos y la visión de futuro que los impulsa.

¿Cómo nació Proyecto Color y qué visión los motivó en sus primeros pasos?

Proyecto Color nació hace más de tres décadas en la Ciudad de Buenos Aires, en pleno auge de la fotocopia y la impresión a color. Desde el inicio, nuestro objetivo fue claro: democratizar el acceso a la tecnología y acercarla a emprendedores —librerías, imprentas, diseñadores, centros de copiado— que buscaban crecer.



Un modelo de negocios disruptivo, que combinaba valor agregado con financiamiento accesible, nos permitió convertirnos rápidamente en un socio estratégico para miles de emprendedores.

¿Cuál fue el mayor desafío en el camino de consolidarse como líderes en impresión 3D?

El gran desafío fue mantenernos siempre a la vanguardia. La impresión 3D se venía investigando hace tiempo y en 2020 decidimos introducirla en el país, justo cuando la pandemia aceleró la necesidad de soluciones innovadoras.



En ese contexto, la demanda de impresoras y filamentos se multiplicó, sobre todo en el sector médico. Supimos responder con organización, excelencia técnica y capacidad de adaptación.

¿Qué diferencia a Proyecto Color en un mercado cada vez más competitivo?

Ofrecemos un portafolio amplio y diverso: más de diez marcas de impresoras —con especial foco en Bambu Lab— y filamentos tanto de producción local como importados. Además, llegamos a los clientes a través de múltiples canales: e-commerce, Mercado Libre, marketplaces, red de vendedores, locales propios en Buenos Aires, Córdoba, Montevideo y São Paulo.

Nuestro diferencial es que no solo vendemos equipos: construimos un ecosistema de formación a través de ToolBox, una plataforma educativa exclusiva para clientes.

La innovación es parte de la identidad de la empresa. ¿Cómo se refleja en lo cotidiano?

La innovación está en nuestra infraestructura y en nuestra dinámica. Trasladamos oficinas a Puerto Madero, inauguramos un Centro de Distribución de 6.000 m² en Florencio Varela, y abrimos locales y showrooms en puntos estratégicos.



También participamos en giras nacionales, exposiciones y capacitaciones. Además, lanzamos ToolBox, certificada por la Universidad de Córdoba, y promovemos aulas 3D en escuelas y universidades del país.

¿Qué sectores serán los próximos grandes beneficiados con la impresión 3D?

El alcance es transversal: desde makers independientes hasta grandes industrias. Actualmente, rubros como merchandising, premios, juguetería y cotillón ya lo aplican, pero también lo hacen con fuerza la medicina, la odontología, la ortopedia, la arquitectura y la industria automotriz.

¿Cómo acompañan a los clientes más allá de la venta?

Con un Departamento Técnico de más de 30 especialistas, garantía y stock de repuestos. Y con una política de formación constante: quienes adquieren un equipo acceden a tres meses gratuitos en ToolBox, con cursos que van desde nivel inicial hasta avanzado.



Un paso clave fue la inauguración del Espacio Maker Bambu Lab & Proyecto Color en la Universidad de Córdoba, con diez impresoras de última generación y el inicio del primer curso intensivo homologado por la institución.

¿Qué valores definen la identidad de Proyecto Color?

Nuestro compromiso absoluto con el cliente y la innovación constante. Creemos que todo problema tiene solución y que la cercanía, sumada a la vanguardia tecnológica, son claves para sostener el liderazgo.

¿Cómo proyectan la expansión en los próximos cinco años?

Estamos atravesando una etapa de fuerte crecimiento, con proyectos de mediano y largo plazo. Apostamos a nuevas aplicaciones de la impresión 3D en sectores como la medicina, la construcción y la educación, con la meta de seguir liderando la evolución tecnológica en la región.

¿Qué lugar tendrá la impresión 3D en la vida cotidiana de las personas y empresas?

La impresión 3D ya dejó de ser novedad para convertirse en una herramienta indispensable. Reduce costos, acorta tiempos de producción y permite personalización inédita. En poco tiempo será habitual en hogares, oficinas, escuelas e industrias.

Si tuvieran que definir Proyecto Color en una sola frase, ¿cuál sería?

“Donde hay un emprendedor, está Proyecto Color.”



Seguilos en Instagram: @proyectocolor.ar

