¿Por qué hoy es más importante que nunca contar con un seguro confiable?

En tiempos de inflación, incertidumbre y cambios constantes, muchas familias y empresas miran con lupa cada gasto. Sin embargo, hay un punto en el que coinciden especialistas y clientes: un seguro no es un gasto, es una inversión en tranquilidad.

El seguro de auto, de hogar, de vida o de salud funciona como una red invisible que está ahí cuando más se necesita. Un choque, un incendio, una enfermedad o incluso un robo pueden cambiarlo todo de un día para el otro. En esos momentos críticos, tener un respaldo marca la diferencia entre perderlo todo o seguir adelante.

La nueva mirada sobre los seguros

En la Argentina, la percepción del seguro cambió en los últimos años. Cada vez más personas se acercan con preguntas sobre:

Seguros de vida y retiro, pensando en la jubilación y en dejar protección a la familia.

Seguros de hogar, por la creciente inseguridad y los fenómenos climáticos extremos.

Coberturas de salud y accidentes personales, en un sistema sanitario que muchas veces queda corto.

“Hoy el seguro se ve como una herramienta de planificación financiera. No es sólo protegerse de un riesgo, es anticiparse a escenarios que pueden afectar seriamente el patrimonio o la calidad de vida”, explica Federico Martin Francese, productor asesor de seguros y director de FMF Organización de Seguros.

