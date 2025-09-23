Tuesday 23 de September, 2025
MG Development Groups dirá presente en la Expo Canning 2025 por tercer año consecutivo

MG Development Groups participará nuevamente de la Expo Canning 2025, uno de los encuentros más representativos de la arquitectura, la construcción y los desarrollos inmobiliarios de la zona sur. La exposición se realizará los días 3, 4 y 5 de octubre en Vista Lagos (Ruta 58 y Juana de Arco, Canning, Esteban Echeverría), con entrada libre y gratuita.

En esta nueva edición, la desarrolladora presentará dos de sus proyectos más destacado, donde los visitantes al stand podrán vivir la experiencia inmersiva de ambos proyectos a través de Oculus, acceder a folletería, ver las maquetas, recibir asesoramiento personalizado de los vendedores y dialogar con los socios de la desarrolladora: el arquitecto César Gelormino y Damián Marques.

Salix Canning
Un desarrollo que combina comodidad, naturaleza y estilo de vida. El emprendimiento ofrece dúplex en planta baja con jardín privado y departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes. Entre sus principales amenidades se destacan piscina, SUM y gimnasio. Con una ubicación estratégica sobre la ruta 58, rodeado de parques, barrios cerrados y escuelas, convierte a Salix en una propuesta única para quienes buscan calidad de vida en Canning.

Wave Canning Center
Un centro de oficinas y locales comerciales pensado para empresas de todos los tamaños. Con acceso directo a la autopista y espacios flexibles y modernos, Wave se posiciona como una opción ideal tanto para negocios en expansión como para grandes corporaciones que buscan ubicación, seguridad y proyección.

La Expo Canning 2025 contará con más de 100 expositores, 3.500 m² de exposición interior, 10.000 m² de exposición exterior, sector gastronómico y estacionamiento interno.

De esta forma, MG Development Groups reafirma su compromiso con el desarrollo de Canning y la región, acercando al público lo último en innovación inmobiliaria.

 

