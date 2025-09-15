El vino marca el pulso en WINO

¿Cuál fue la motivación para comenzar WINO?

Pensamos en una propuesta diferente, donde el consumidor pudiera vivir diversas experiencias en un mismo lugar, y que además fuera accesible para todos.

Mencionar los mayores desafíos que tiene hoy WINO:

Emprender en Argentina siempre representa un desafío, y aún más si se trata de un proyecto gastronómico ubicado en una zona de Buenos Aires con una oferta muy amplia. A eso se suma el contexto económico y social actual, que presenta ciertas dificultades, y un consumo de vino que se encuentra muy por debajo del promedio.

Aun así, creemos firmemente en el potencial del proyecto y en nuestra capacidad para alcanzar los objetivos propuestos, ofreciendo un abanico de experiencias únicas. Queremos que WINO esté en boca de todos y sea reconocido por su amplia y cuidada selección de productos.

¿Cómo fue elaborado el diseño del local?

Tanto el diseño como la obra fueron desarrollados en conjunto con el estudio de arquitectura Estudio Awa (@art_walls_architecture) al que personalmente aporté mis ideas y conocimientos en el tema. El espacio fue concebido para lograr una integración fluida entre sus diferentes áreas, sin perder intimidad ni comodidad. Desde el primer paso al ingresar, la experiencia comienza: el vino está presente desde el inicio, fusionándose con arte, libros y colores.

¿Cómo pensaron en la elaboración de la carta de vinos?

Queríamos una carta fácil de comunicar, simple en su redacción, no demasiado extensa pero sí con una gran variedad. Creemos que logramos cumplir con todos estos objetivos.

Luego nos enfocamos en su diseño, buscando que cada sección tuviera una ilustración o referencia visual que acompañara su contenido.

A la hora de elegir los vinos, optamos por incluir aquellos que reflejan nuestras propias preferencias. Así construimos una carta hecha totalmente por nosotros, con una gran diversidad de cepas, regiones, estilos, y con vinos que van desde los más jóvenes hasta etiquetas con más recorrido.

Dirección: Thames 1347, Palermo, CABA

Teléfono: 11-6169-4786

IG: @wino.restowine

Mail: [email protected]

por CONTENTNOTICIAS