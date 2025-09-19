DETOX: Licuados verdes

La clorofila es el pigmento verde, presentes en vegetales terrestres y marinos (algas), están especializados en captar energía luminosa para convertirla en energía química.

La misma permite depurar la sangre, eliminar toxinas del cuerpo, alcalinizar el organismo, controlar infecciones, crear un ambiente adverso para virus y parásitos, cicatrizar heridas, reducir la presión sanguínea, hacer más eficiente el ciclo de la insulina, mejora la actividad tiroidea, modula mejor el colesterol, mejora los estados degenerativos como las esclerosis y sobre todo ayuda a reducir la ansiedad.

La estructura molecular de la clorofila se asemeja a la de la sangre humana, la diferencia es que la hemoglobina está compuesta por hierro, principalmente, y la clorofila por magnesio.

Una de sus propiedades es el efecto detox sobre el intestino y otros sistemas de excreción. Un sistema libre de toxinas puede asimilar mejor los nutrientes, lo que se traduce además en menos enfermedades.

El licuado verde se digiere en pocos minutos y para esto se usa muy poca energía corporal. Los alimentos ricos en este pigmento regulan el calcio en el organismo de forma similar a la vitamina D.

En las verduras de hoja, el color verde delata la presencia de clorofila, pero otras hortalizas también la contienen, como la zanahoria, aunque enmascarada por los carotenoides (beta-caroteno) que dan color naranja.

El poder depurativo, oxigenante y regenerador de la clorofila es enorme. Licuando plantas de hojas siempre podemos aprovechar sus beneficios y si añadimos frutas nos ayuda a mejorar la ingesta.

Mariela Cavagnaro / Instagram: @mariela_cavagnaro

Nutricionista Mat.325, Coach Psicológico Integral, Lic. En Alimentación Consciente y Ayurveda





por CONTENTNOTICIAS