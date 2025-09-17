Wednesday 17 de September, 2025
PandaPay: una nueva forma de cobrar, crecer y simplificar tu negocio

PandaPay llega para transformar la manera en que los comercios reciben sus pagos. Con comisiones más bajas, acreditación inmediata y atención personalizada con personas reales, esta plataforma fintech se posiciona como la alternativa más conveniente para negocios físicos, ofreciendo soluciones simples, seguras y diseñadas para la economía real.

Un aliado real para los comercios

En un contexto donde las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos diarios para sostener su rentabilidad, PandaPay aparece como un socio estratégico. La plataforma permite recibir pagos con tarjeta de crédito, débito y QR a través de una terminal SmartPOS de última generación, con acreditación inmediata y sin costos de mantenimiento.

Lo que diferencia a PandaPay no son solo sus beneficios financieros, sino su enfoque humano y cercano. La atención al cliente se realiza siempre con operadores reales, a través de un canal exclusivo por WhatsApp, evitando los bots y respuestas automáticas que frustran a tantos usuarios.

Diferenciales clave de PandaPay

-Comisiones más bajas que el promedio del mercado.

-Acreditación inmediata del dinero.

-Adelanto de cupones y planes flexibles.

-Cuenta CVU sin costo de mantenimiento.

-Terminal SmartPOS segura y homologada.

-Atención humana y personalizada.

 

Tecnología al servicio de la economía real

El SmartPOS de PandaPay admite tarjetas con chip, banda y contactless, además de pagos QR. Se complementa con una app de gestión —disponible en móvil y PC— para controlar movimientos, emitir reportes y seguir las finanzas en tiempo real.

En un país donde cada día cuenta, la acreditación inmediata representa un cambio de juego: el dinero de cada venta está disponible al instante, evitando demoras que erosionan márgenes y complican la gestión.

Una visión de crecimiento compartida

PandaPay no apunta a grandes corporaciones, sino a almacenes, ferreterías, supermercados, restaurantes, farmacias y emprendedores que necesitan herramientas simples y efectivas para sostenerse y crecer. Como destacan sus fundadores:

“No buscamos ser solo un proveedor, sino un aliado en el día a día de cada comercio.”

La empresa también avanza con mejoras continuas, como el adelanto de cupones instantáneo y la reducción de comisiones en prepagas, beneficios que facilitan el acceso a liquidez y hacen más competitivo a cada negocio.

 

Seguridad y respaldo

PandaPay opera bajo los más altos estándares internacionales de seguridad (PCI-DSS) y cumple con todos los requisitos del Banco Central de la República Argentina, asegurando transacciones confiables para comercios y consumidores.

 

Para conocer más

 Correo: [email protected]
Sitio web: www.pandapay.com.ar
Instagram: @pandapay.ar – Facebook: PandaPay

