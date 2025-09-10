e-ABC Learning se convierte en partner comercial de LinkedIn para potenciar la formación y el desarrollo profesional en América Latina

e-ABC Learning, empresa líder en soluciones de e-learning e innovación educativa que cumple 25 años de trayectoria en América Latina, anuncia con orgullo su alianza estratégica con LinkedIn, la red social profesional más grande del mundo con más de mil millones de usuarios, para expandir el acceso de las empresas de la región a LinkedIn Talent Solutions, portafolio de soluciones de formación, empleabilidad y desarrollo profesional de LinkedIn.

Gracias a este acuerdo, e-ABC Learning se incorpora como partner comercial de LinkedIn en América Latina, ampliando el acceso de instituciones y empresas a herramientas de clase mundial como LinkedIn Learning, Talent Insights, Career Pages y Recruiter Corporate, entre otras, fortaleciendo sus estrategias de formación, atracción y fidelización de talento.

“Es un honor tener a e-ABC Learning como partner de LinkedIn en Argentina, y poder celebrar nuestra alianza estratégica en su 25 aniversario. Las soluciones de Talent de LinkedIn están diseñadas para ayudar a las empresas a conectar con el mejor talento; poder contar con un aliado local como e-ABC Learning para expandir estas soluciones en el país nos ayudará a impulsar aún más el desarrollo de los profesionales y las empresas de la región”, señaló Daniela Rodrigues, Partner Manager LATAM de LinkedIn.

“Este acuerdo representa un hito en nuestra historia y reafirma nuestro compromiso de acompañar a organizaciones y personas en sus procesos de aprendizaje continuo y crecimiento profesional. Integrar el ecosistema de soluciones de LinkedIn nos permite ofrecer propuestas de alto valor para el presente y futuro del trabajo en la región”, expresó Pablo Raganato, Director Comercial de e-ABC Learning.

La alianza estratégica permitirá a empresas, universidades y gobiernos acceder a soluciones innovadoras para formar a sus equipos, analizar perfiles de talento con datos en tiempo real, mejorar su marca empleadora y crear entornos de aprendizaje alineados a los desafíos actuales del mundo laboral. Esta colaboración combina la experiencia pedagógica y tecnológica de e-ABC Learning con el alcance global y la potencia analítica de LinkedIn.

Con este anuncio, e-ABC Learning y LinkedIn sellan una alianza que trasciende lo comercial: es una apuesta compartida por el desarrollo de una región más conectada, competitiva e inclusiva, donde la educación y el trabajo estén al alcance de todos.

El evento de presentación reunió a más de 100 empresas estratégicas, que se acercaron para brindar y acompañar la solidez de esta unión, celebrando juntos el inicio de una etapa que promete transformar la formación y el desarrollo profesional en la región.

