Método BEM™: inteligencia artificial con propósito para transformar empresas

Las organizaciones enfrentan hoy el desafío de integrar inteligencia artificial en sus modelos de negocios sin dispersar recursos ni perder foco. Muchas iniciativas quedan a mitad de camino, entre proyectos aislados y herramientas que no generan resultados concretos. Para dar respuesta a este escenario, Cecilia Ribecco diseñó Business Evolution Mindset™ 7D (BEM™ 7D), un método pensado para guiar a líderes y equipos en un proceso de evolución consciente y sostenible.

BEM™ 7D se compone de siete etapas: Diagnóstico (análisis de datos, generación de insights), Diseño (exploración de soluciones, generación de ideas), Digitalización (incorporación de herramientas tecnológicas alineadas a la estrategia), Desempeño (seguimiento de métricas e indicadores), Desarrollo (validación de hipótesis y mejoras continuas), Despliegue (implementación de iniciativas estratégicas) y Decisión (toma de decisiones basadas en datos y escenarios). Este recorrido permite que la IA se integre como un habilitador estratégico, conectado con la visión del negocio y con resultados medibles en cada fase.

Como parte de este enfoque integral, Cecilia publicó el ebook “50 usos estratégicos de ChatGPT para transformar tu negocio”, que funciona como material de referencia y punto de partida práctico para quienes desean implementar IA con propósito. Este contenido refuerza la premisa central de BEM™: no se trata de usar inteligencia artificial por moda, sino de integrarla en un sistema que conecte visión, estrategia y ejecución.

La iniciativa se materializa en dos propuestas principales: la consultoría en Modelos de Negocios Inteligentes, orientada a empresas que buscan acompañamiento estratégico en la adopción de IA, y las conferencias y workshops, donde Cecilia comparte experiencias y tendencias sobre innovación, liderazgo y cultura organizacional en la era digital. De esta manera, su objetivo es claro: ayudar a líderes y organizaciones a evolucionar sus modelos de negocios con visión, método y acción.

FOTOS: Las imágenes de esta nota fueron generadas por IA a partir de fotos reales de Cecilia Ribecco. Se trata de contenido sintético utilizado para fines ilustrativos y comunicacionales.

