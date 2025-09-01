Ruka Talento: Un espacio de crecimiento y comunidad para potenciar el talento empresarial

Liliana y Ana, ¿cómo fueron los inicios de la Consultora?

Los inicios de Ruka Talento estuvieron marcados por nuestra alianza. Primero fuimos colegas y, a partir de allí, descubrimos que compartíamos una forma de mirar las organizaciones y de acompañar a las personas. Confiamos, nos respetamos y nos unieron valores como el compromiso, la responsabilidad y la excelencia. Así nació Ruka: de una decisión comprometida y de una amistad que surgió trabajando juntas.

Siempre tuvimos claro que no queríamos “vender humo”, sino trabajar con diagnósticos serios y propuestas realistas, sin recetas enlatadas. Creemos que las empresas necesitan más que buenos productos o servicios: requieren equipos sólidos, liderazgo consciente, procesos claros y vínculos laborales sanos.

Por eso elegimos el nombre Ruka, que significa “casa” en lengua mapuche. Para nosotras representa un espacio de comunidad y pertenencia, un hogar para el talento desde donde acompañar con estructura, método y empatía.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nuestro diferencial es simple: cuidamos a las personas mientras impulsamos resultados, combinando cuatro líneas de servicio diseñadas a medida de cada empresa

Ruka Insight: optimización de procesos administrativos y de RRHH

Ruka Growth: desarrollo de habilidades que impulsan a líderes y equipos

Ruka Relations: relaciones laborales y gestión de conflictos.

Ruka Search: reclutamiento y selección de talento alineado a la cultura de cada organización

¿Cómo proyectan a su marca de cara al futuro?

Nos proyectamos como un socio estratégico de referencia para pequeñas y medianas empresas, acompañándolas a crecer de manera sostenible.

Estar en la zona de Vaca Muerta nos ancla en un ecosistema empresarial dinámico, donde la profesionalización y el cuidado de los equipos son cada vez más necesarios. Desde aquí buscamos expandir nuestro alcance, trabajando tanto de manera presencial en la región como en modalidad virtual en otras provincias, generando alianzas estratégicas y sumando profesionales a nuestro equipo para potenciar el impacto de Ruka Talento.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro

Lo que nos diferencia de la competencia es nuestra forma de acompañar: no proponemos cambios radicales que desconozcan lo que ya funciona, sino rediseños que se apoyan en las fortalezas existentes y potencian a su gente. Esto permite generar transformaciones que se sostienen en el tiempo, porque nacen del propio equipo.

¿Cuál es la filosofía de trabajo que guía a Ruka Talento?

Nuestra filosofía de trabajo parte de una convicción simple: las personas son el centro. En Ruka Talento cuidamos personas, impulsamos empresas. Combinamos lo humano con lo estratégico para ofrecer soluciones claras, aplicables y con impacto tanto en la eficiencia como en el bienestar de las personas.

Datos de contacto:

Web: www.rukatalento.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ruka-talento/?viewAsMember=true

por CONTENTNOTICIAS