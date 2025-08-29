Por qué una clínica veterinaria es llamada "agente de salud"

Una clínica veterinaria, puede considerarse una agente de salud, porque no solo atiende a los animales, sino también cumple un rol directo en la salud pública, y en el concepto de ¨una sola salud¨ (onehealth), que integra la salud animal, salud humana y salud ambiental.

Algunas razones,

1.- prevención y control de zoonosis. Muchas enfermedades se transmiten desde animales a personas, (rabia, leptospirosis, brucelosis, toxoplasmosis, etc).

-la clínica veterinaria, detecta, previene y notifica casos que impactan en la salud comunitaria.

2.- vacunación y programas sanitarios.

- campañas antirrábicas, desparasitaciones y control poblacional hace que reduzca riesgos para toda la sociedad.

3.- Higiene alimentaria y producción segura en animales de producción, los veterinarios controlan enfermedades que podrían llegar a la mesa de los humanos, como ser tuberculosis, triquinosis y salmonelosis, entre otras.

- aún así, en las clínicas veterinarias, la prevención de resistencia antimicrobianas en mascotas también es clave para la salud pública.

4.- educación sanitaria a la comunidad,

Una clínica veterinaria, orienta a los tutores sobre tenencia responsable, manejo de residuos, prevención de mordeduras y riesgo de contagios con animales.

5.- Bienestar animal, y vinculo humano-animal.

- el cuidado de los animales de compañía repercute en el bienestar emocional y social de las personas, reducción de stress, acompañamiento en soledad, salud mental.

6.- Vigilancia epidemiológica

-las clínicas son puntos de detección temprana de brotes que podrían expandirse a nivel regional, ejemplo rabia en murciélagos.

SINTESIS:

Una clínica veterinaria, no solo protege la salud de los animales que acuden llevados por sus tutores, sino también forma parte de una red de salud comunitaria porque interviene en la prevención, detección y control de enfermedades que afectan a los humanos y al ambiente.

por CONTENT NOTICIAS